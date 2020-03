O poder da energia feminina nos negócios

Definitivamente, há um desequilíbrio no mundo em relação às energias masculina e feminina. É importante frisar que, tanto a energia masculina quanto a energia feminina estão presentes em todos os seres humanos, independente do gênero ou orientação sexual. Aqui, estamos falando de algo mais sutil e profundo, sem estereótipos ou rótulos. Estas são os dois polos energéticos que regem o mundo. É como a noite e o dia. O ying e o yang. Não existe melhor ou pior. As duas dimensões são fundamentais e se interconectam para gerar equilíbrio dinâmico. O problema não está em uma ou outra, o problema existe quando não há equilíbrio entre as duas.

Historicamente, existem algumas características mais associadas à energia masculina e outras mais associadas à energia feminina. Na dimensão da energia masculina, podemos perceber valores como: competição, busca por poder, estratégia, pragmatismo, foco e lógica. Na dimensão da energia feminina, podemos perceber valores como: sensibilidade, amor, cuidado, empatia, gentileza e acolhimento. Hoje, o mundo dos negócios se encontra em desequilíbrio justamente por ter focado muito mais nos valores masculinos do que femininos. E a transformação evolutiva que está acontecendo no mundo dos negócios é resultado de uma expansão dos valores femininos. Elementos como: consciência, humanização, colaboração e propósito, são frutos dessa expansão, deste movimento.

Portanto, se desejamos uma elevação da consciência social, precisamos honrar este movimento. As duas dimensões já fazem parte de todos nós. A que cresce mais é a que nutrimos mais internamente. Pessoas que são estimuladas a nutrirem a energia masculina em excesso podem acabar produzindo masculinidade tóxica e inflexibilidade. Pessoas que são estimuladas e nutrem a energia feminina em excesso, podem acabar produzindo uma certa fragilidade.

Particularmente, sou muito grato por ter nutrido a energia feminina no meu ser. Tenho plena convicção de que seria impossível reconhecer e manifestar meu propósito de forma tão intensa se não fosse por esta energia que está tão presente na minha vida. Acredito, profundamente, que os negócios mais incríveis e transformadores da atualidade, são aqueles que reconheceram a importância desta energia feminina e permitiram que ela aflorasse intencionalmente. Se líderes e empreendedores(as) não despertarem pra essa necessidade de equilíbrio, a transformação não ira progredir em suas organizações.

Em sânscrito, SHAKTI é aquela que tem a sabedoria e o poder do sagrado feminino, da essência mais pura da espiritualidade feminina. De acordo com a Forbes, para os antigos yogis, desde os primórdios das tradições da Índia, a energia SHAKTI é associada diretamente à criação, e por isso é associada às Deusas e poderes femininos. Os autores Raj Sisodia e Nilihma Bat, aprofundam este tema de forma brilhante no livro Liderança Shakti.



E na sua realidade, como estão estas duas energias? Qual você acha que está mais presente? Você percebe algum desequilíbrio? O que acredita que pode fazer para nutrir a energia que está em falta? O que acredita que pode fazer para reduzir a energia que está em excesso?

E pra finalizar, deixo um convite: que tal permitir que este equilíbrio faça parte da sua vida e dos seus negócios? Vamos juntos construir um mundo mais consciente e significativo através desta união incrível entre a energia masculina e a energia feminina. Esta conexão é poderosíssima e, sem dúvidas, é uma ferramenta incrível para elevarmos a humanidade.