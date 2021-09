O Professor: líder de bando que roubou bancos na BA e SE é preso em Salvador

O líder de uma quadrilha responsável por ataques a bancos e uma lotérica no interior da Bahia foi preso na quarta-feira (8) no bairro de São Cristóvão, em Salvador, por uma equipe do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Ele já tem passagens pelo mesmo crime. Segundo a Polícia Civil, além de comandar as operações, o homem também era explosivista do grupo e tinha mandados de prisão aberto em Sergipe, além da Bahia, por outros roubos a bancos.

O criminoso é conhecido como O Professor, apelido que faz referência ao protagonista da série La Casa de Papel, em que uma quadrilha de ladrões invade a Casa da Moeda Real e Banco Central da Espanha para roubar. No seriado da Netflix, O Professor é justamente o "cabeça" que bola os esquemas.

Entre as agências atacadas pelo bando estão as de Conceição da Feira eSalinas das Margaridas, além de uma casa lotérica em Simões Filho, diz a polícia.

Outro integrante da quatrilha também foi preso em Salvador nesta quinta (9). Outros membros do bando já foram identificados e são buscados. “Trata-se de um trabalho de investigação contínua e em conjunto com a Polícia Militar, por meio diversos grupamentos, a exemplo da Rondesp/Leste e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Vamos seguir identificando e retirando das ruas os envolvidos com ataques a instituições financeiras”, diz o titular da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras, do Departamento, delegado Odair Carneiro.

O diretor do Draco, delegado José Bezerra Júnior, fez um breve balanço do combate aos grupos de assaltantes a banco. “Já tivemos dezenas de prisões, apreensões e algumas quadrilhas já foram desarticuladas. Esse trabalho vai continuar. Muitas ações são desenvolvidas entre a Polícia Civil e outras forças policiais, a exemplo da Operação Aerarium, que integramos junto com as polícias Militar e Rodoviária Federal”, finaliza.