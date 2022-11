O que a Bíblia não contou para a gente

Tem omissões no livro do Gênesis, o capítulo da Bíblia que fala da criação do mundo, do pecado de Adão e Eva, da inveja de Caim, da Arca de Noé e de outros episódios que aprendemos na escola. Tem omissões, tenho certeza, e tem também alguns exageros, essa parte eu relevo, aprendemos que quem conta um conto aumenta um ponto e se a Bíblia é como dizem o livro mais lido e traduzido do mundo, centenas de milhões de exemplares, imagine quantos pontos os tradutores, os íntegros e os inescrupulosos, já acrescentaram.

A primeira e mais grave omissão do livro do Gênesis é que não explica em que momento e como foi que Deus criou o pão francês com manteiga, quentinho, a manteiga derretendo dentro. Deus jamais criaria tanto coisa complicada, a luz e as trevas, o sol, a lua e as estrelas, a terra, os animais domésticos e selvagens, jamais separaria as águas do firmamento e criaria essa coisa complexa chamada de homem e mulher, e esquecer do mais suculento manjar do café da manhã. Se você sentiu o gostinho na boca vai entender o que estou dizendo.

Outra omissão imperdoável,não julgo Deus aqui, credito a falha aos tradutores da Bíblia, aqueles monges escribas enclausurados em conventos lúgubres, coitados, é o trecho que alguém retirou do livro do Gênesis; como omitiram, me tomo a liberdade de repor aqui: “E no sétimo dia da criação Deus concluiu a obra que havia feito; e descansou de todo o seu trabalho no sétimo dia. Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nele descansou de todo o trabalho que havia feito na criação, e satisfeito com o resultado, Deus pendurou uma rede e degustou uma refrescante e deliciosa água de coco”.

E já que me permiti repor o trecho da rede e água de coco, omitido no livro do Gênesis, reescrevo outro que me surpreende ter sido retirado do livro sagrado, Deus com toda sua sabedoria jamais esqueceria disso: “Então, o senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tocou numa de suas costelas e da costela que o senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão e explicou: nunca reclameis de ela tirar os sapatos ao adentrar em casa, em qualquer lugar da sala, depois de um cansativo dia de trabalho; essa é sua alegria e seu prazer. E tu, Eva, quando tiveres filhos fechai os olhos, fazei de conta que nada viste, quando os moleques lamberem a panela do brigadeiro”.

Suponho que há omissões também em outros livros da Bíblia, no Novo Testamento, a narrativa do apóstolo João de que Jesus Cristo, o filho de Deus, transformou água em vinho, durante um casamento em Caná da Galileia, me parece incompleta. Quem transforma água em vinho, transforma água em caipirinha e naquela narrativa da multiplicação de cinco pães e dois peixes para saciar a fome de muita gente, faltou alguma coisa, o trecho em que multiplicou um pé de feijão em apetitosos acarajés crocantes, lambidos na pimenta e recheados de um cremoso vatapá. Divinos!

Nelson Cadena é publicitário e jornalista, escreve às quintas-feiras