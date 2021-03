O que aconteceu com os bitcoins?

Por que ninguém está falando mais sobre bitcoins? O que aconteceu com as criptomoedas, Edísio? Edson Silva

Olá Edson. O mercado de criptomoedas é bem volátil e tem muita gente ainda operando nesse segmento, mas o esfriamento se dá pelo fato de não oferecer mais os mesmos ganhos do passado. Porém, vale salientar, que ainda se observa bons retornos com o investimento em bitcoin. Lógico que não podemos deixar de considerar os riscos envolvidos. Outro fator que provocou essa redução é a limitação para mineração da moeda. Houve um momento de muita tensão sobre isso. Inclusive, o aparecimento de informações sobre o custo para essa operação e o volume necessário de energia elétrica para minerar as criptomoedas são exemplos disso. Enfim, o mercado de bitcoin e outras moedas ainda continua bem movimentado, porém, com os investidores mais atentos e mais cautelosos com esses tipos de ativo, mas de forma alguma, ele deixou de ser operado.





O Pix gratuito é temporário, ou pode sofrer lá na frente algum tipo de cobrança de taxa pelos bancos? Ailton Pinheiro



Olá Ailton. O Pix foi instituído pelo Banco Central e passou a valer desde novembro do ano passado. Entre as principais características do pagamento instantâneo está a velocidade da transação, ou seja, em até 10 segundos você realiza uma transferência, 24 horas por dia, sete dias por semana e de forma gratuita para pessoa física. Por enquanto, existe uma previsão de cobrança apenas para pessoa jurídica. Acredito que o Banco Central mantenha a orientação inicial de que não haverá cobrança para pessoa física. Contudo, não dá para dizer que será assim eternamente, mas acredito que no curto prazo não haverá cobrança.





