O que é a maçonaria e como funciona? Bolsonaro é maçom?

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira (4) é um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece discursando em uma loja maçônica.

As imagens foram editadas de um vídeo maior, originalmente publicado em 2017, segundo o jornal O Globo.

Na época, o militar da reserva não havia sequer lançado a sua candidatura à Presidência da República. Nesta manhã, a hashtag #fakenews, ligada à discussão do tema, foi uma das mais utilizadas no Twitter.

Ao longo do vídeo, Bolsonaro diz que não é "candidato a nada", diz que é necessário "fugir da política tradicional" e faz um alerta para o que classifica como "perigo ideológico".

????EITA! Vídeo de Bolsonaro na maçonaria vem à tona. A sociedade discreta tem como membros, Carla Zambelli, Jorginho Mello, entre outros apoiadores de Bolsonaro. Envolvimento com Maçonaria é proibido pelo código de direito canônico da Igreja Católica. pic.twitter.com/9oWqJDJdun — PopOnze (@PopOnze) October 4, 2022

Opositores do presidente têm usado o material para colar a imagem do presidente à instituição, bastante rejeitada por parte significativa do eleitorado dele, os evangélicos.

"Não estou candidato a nada. Há dois anos atrás, resolvi andar pelo Brasil. Sair da zona de conforto que é um mandato parlamentar. É quase como estar no paraíso para quem não tem responsabilidade. Busquei as regiões, fui atrás de problemas e como resolvê-los sem dinheiro. Onde é que o calo aperta para nós brasileiros, quais são os grandes problemas temos que enfrentar", afirmou o presidente.

O que é a maçonaria e como funciona?

A maçonaria é "uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista", conforme definição do Grande Oriente do Brasil (GOB), maior Obediência Maçônica latina.

No site do grupo, eles informam que seus princípios são "a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações; a igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos sem distinguir a religião, a raça ou nacionalidade; a fraternidade de todos os homens, já que somos todos filhos do mesmo criador e, portanto, humanos e como consequência, a fraternidade entre todas as nações".

Nesse contexto, o objetivo dos maçons seria " a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes".

Embora criticada por muitos religiosos, a maçonaria se classifica como uma instituição religiosa, pois "reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito ao qual se dá, o nome de Grande Arquiteto do Universo, porque é uma entidade espiritualista em contra posição ao predomínio do materialismo".

O grupo deixa claro, contudo, que não é uma religião, mas "uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si".

Embora essa ideia seja amplamente compartilhada, a maçonaria também destaca que nenhum maçom é obrigado a deixar a sua religião ao entrar para a instituição.

A matéria foi originalmente publicada no Jornal do Commércio.