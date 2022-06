O que eles dizem sobre a mineração na Bahia

“ A Seplan vem apoiando o mapeamento da geração de resíduos minerais no território estadual, a fim de identificar os setores empresariais potencialmente interessados no seu aproveitamento e, dessa forma, viabilizar o reaproveitamento comercial de materiais antes considerados rejeitos pelo segmento mineral" – Cláudio Peixoto, secretário estadual do Planejamento em exercício .



“ Temos um potencial enorme nesta área, que pode ser estimulado com a disponibilidade de infraestruturas como a FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) e o porto Sul. Acredito que a Bahia será, em um futuro muito breve, o segundo maior polo de mineração do Brasil” - Ricardo Alban, presidente da FIEB.

“ O setor mineral promove uma forte dinamização da economia na região onde se insere, pois demanda toda uma cadeia produtiva de suprimentos, insumos e mão de obra” – Antonio Carlos Tramm, presidente da CBPM.

“ A mineração gera um desenvolvimento social muito expressivo. E nessa crença desse potencial todo da mineração, temos mantido diálogo intenso com sociedade e a mídia baiana para que a sociedade possa entender o que a mineração faz de bom para as pessoas” - Paulo Misk, presidente do Sindimiba.

“ A importância do ESG para a sociedade vem a ser a valorização, cada vez mais, dos negócios conscientes, que sejam comprometidos, com respeito ao meio ambiente e com a preservação da saúde e do bem-estar da população” - Sandro Magalhães, vice-presidente de Operações Brasil & Argentina da Yamana Gold.

“ O foco da mineração, em acordo com a tendência mundial, está muito voltado à sustentabilidade, buscando-se alternativas para a utilização dos seus ‘estoques remanescentes’ (resíduos da mineração, que podem ser aproveitados)” - José Nunes, secretário estadual da SDE.

“ Falta à sociedade brasileira reconhecer, com maior propriedade, que a mineração é uma indústria de base para as demais indústrias, ou seja, fornece os insumos – os minérios – para se produzir o que é essencial para o desenvolvimento das pessoas e das nações” - Victor Bicca, diretor-geral da ANM.

“ Estamos criando uma diretoria de ESG na estrutura corporativa, uma diretoria de segurança que vai monitorar todos os ativos” - Eduardo de Come, presidente da Ero Brasil, em entrevista à revista Brasil Mineral .

“ A gente fala de educação ambiental, cultura, resgate da flora, monitoramento de diversos biomas, apoio ao empreendedorismo, educação e capacitação. Disponibilizamos para a população alternativas que vão ajudá-la a fazer parte deste momento na cidade de Ilhéus” - Rosane Santos, diretora de ESG da BAMIN.

“ Há a necessidade de fiscalização presencial, além daquelas com modernas técnicas de imagens de satélites, drones e cruzamento de dados. Altos impactos nas comunidades vizinhas precisam ser gerenciados. Para essa missão, a ANM precisa de novos mecanismos e procedimentos de gestão; recursos humanos de excelência, em quantidade suficiente e com remunerações compatíveis; e estruturas logísticas adequadas” - Tasso Mendonça Júnior, diretor da ANM.







