O que esse tal de Nobel tem a ver com nossas vidas?

Você já se perguntou o que o Prêmio Nobel tem a ver com a sua vida? A cada outubro, acontece a divulgação do reconhecimento que consagra pesquisadores relevantes para os avanços da ciência, escritores, personalidades, ativistas e organizações, desde 1901. Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha são os países que possuem mais laureados com o Nobel. O Brasil nunca conseguiu um, mas já recebeu indicações.

O Prêmio Nobel da Paz de 2022 foi concedido na sexta-feira (7) a três representantes da sociedade civil em seus países de origem: o defensor dos direitos humanos, Ales Bialiatski, de Belarus; a organização russa de direitos humanos, Memorial; e a organização ucraniana de direitos humanos, Centro para Liberdades Civis. Os três foram escolhidos por promoverem o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos.

“Eles têm feito um esforço notável para documentar crimes de guerra, abusos dos direitos humanos e abuso de poder. Juntos, demonstram o significado da sociedade civil para a paz e para a democracia", emitiu em comunicado o Comitê do Nobel.

No anúncio do prêmio, os organizadores afirmaram que a guerra na Ucrânia contou para a escolha dos vencedores e esperam que a decisão possa contribuir com a paz.

O ativista Ales Bialiatski dedicou sua vida ao desenvolvimento pacífico da democracia e permanece preso, sem julgamento, desde 2020, em Belarus, por participar dos protestos contra o atual ditador do país, Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin, presidente da Rússia. Após o anúncio, os organizadores do Nobel pediram às autoridades do país que soltem Bialiatski.

A organização russa Memorial, com 35 anos, é a entidade mais antiga de luta pelos direitos humanos no país, fundada pela ativista russa Svetlana Gannushkina, compilou e sistematizou informações sobre a opressão política e as violações dos direitos humanos.

"O Memorial tornou-se a mais autorizada fonte de informação sobre prisioneiros políticos na Rússia. A organização também tem estado na vanguarda dos esforços para combater o militarismo e promover os direitos humanos e o governo baseado no Estado de Direito", afirmou Berit Reiss-Andersen, a chefe do Comitê do Nobel.

O Centro de Liberdades Civis, fundado em 2007, em Kiev, com o propósito de fazer avançar os direitos humanos e a democracia na Ucrânia, é liderado pela advogada ucraniana Oleksandra Matviichuk e também divide o prêmio por esforços para identificar e documentar os crimes de guerra russos contra a população civil ucraniana. “O que queremos mostrar é a importância da sociedade civil”, destacou Berit Reiss-Andersen.

“A luta pela paz no mundo, em meio a guerras, ataques aos direitos humanos e à democracia, sustenta-se por iniciativa de coletivos, majoritariamente, compostos por mulheres, a exemplo do que dá sustentação ao nome de Ales Bialiatski. O Nobel é o reconhecimento dessa ação coletiva, expressa por pessoas que dedicam a própria vida às causas humanitárias”, destacou a professora Adriana Marmori, reitora da Universidade do Estado da Bahia - Uneb. Em 120 anos de premiação, até 2021, apenas 58 mulheres receberam o Nobel. A primeira delas, Marie Curie, recebeu dois.

E foi uma mulher a vencedora do Nobel de Literatura de 2022, a escritora francesa Annie Ernaux, “pela coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. De forma consistente e de diferentes ângulos, examina uma vida marcada por fortes disparidades de gênero, linguagem e classe”, justificou o Comitê. Ela escreveu cerca de 20 livros, quatro deles publicados no Brasil. A autora teve sua participação confirmada na 20ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que este ano acontece entre os dias 23 e 27 de novembro.

O novo Nobel de Medicina, Svante Pääbo é o cientista sueco que desenvolveu tecnologia para extrair DNA de fósseis, esteve no Brasil e tentou analisar Luzia – o fóssil mais antigo de hominídeo achado no país, de 11 mil anos. O pesquisador dedicou mais de 30 anos à tentativa de extrair material genético de fósseis de mais de 40 mil anos. Sua obstinação revelou o genoma dos neandertais (Homo neanderthalensis) e fundou um novo campo da ciência: a paleogenética. Ele esteve no Brasil em 1992.

Os pesquisadores Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger são os ganhadores do Prêmio Nobel de Física deste ano. Demonstraram o potencial de investigar e controlar partículas que estão em estados de emaranhamento quântico. “O que acontece com uma partícula em um par emaranhado determina o que acontece com a outra, mesmo que estejam muito distantes entre si. O desenvolvimento de ferramentas experimentais dos laureados lançou as bases para uma nova era da tecnologia quântica”, conforme o comunicado do Nobel.

Segundo Anders Irbäck, presidente do Comitê Nobel de Física, “tornou-se claro que um novo tipo de tecnologia quântica está emergindo. Nós podemos ver que o trabalho dos laureados com estados emaranhados é de grande importância, até mesmo além das questões fundamentais sobre a interpretação da mecânica quântica”, disse Irbäck, em comunicado da Academia Real das Ciências da Suécia.

O Prêmio Nobel de Química de 2022 foi concedido a Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless, pelo desenvolvimento de uma ferramenta para a construção rápida e eficaz de moléculas. Os cientistas são responsáveis por estudos sobre a química "click" (ou do encaixe) e química bio-ortogonal. Isso quer dizer que fármacos e remédios podem ser mais eficazes em tratamentos de doenças, conectando-se e identificando exatamente o alvo, atacando um vírus, uma doença, sem gerar efeitos colaterais.

Segundo o químico Prof. Dr. Jailson Andrade, Pró-Reitor do Centro Universitário Senai Cimatec e Vice-Presidente da Academia Brasileira de Ciências, a química avançou tanto que hoje desenha moléculas dirigidas. “A química está cada vez mais se especializando em atingir alvos específicos sem gerar efeitos colaterais. Isso é fantástico, porque procura desenhar a molécula para que ela encaixe perfeitamente em outras, em um sistema, ou combata algo indesejado, sem danificar o sistema”, afirma o professor.

Enquanto isso, no Brasil…

Para o Prof. Dr. Jailson Andrade, do Senai Cimatec, ser pesquisador no Brasil é uma confissão de fé, pois não há consistência e continuidade nos financiamentos. “Fazer ciência implica em mobilidade, interação, discussão, financiamento contínuo, definição de estratégia com recursos, equipamentos, reagentes, bolsas atualizadas. Tem que ter financiamento e apoios federais, estaduais, de forma continuada”.

Essa é uma das razões, segundo ele, para nunca termos alcançado um Prêmio Nobel, embora tenhamos indicações feitas ao longo da história de brasileiros que deram significativas contribuições para a humanidade, como Carlos Chagas (Fisiologia ou Medicina), César Lattes (Física), Adolfo Lutz (Fisiologia ou Medicina), Manoel Dias de Abreu (Fisiologia ou Medicina), Amoroso Lima (Literatura), Flávio de Carvalho (Literatura), Barão do Rio Branco (Paz), Cândido Mariano da Silva Rondon (Paz). Além destes e outros, nosso querido Jorge Amado, que teve sua indicação boicotada.

O professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), médico José Eymard Homem Pittella, publicou em 2018 um artigo sobre o grau de internacionalização da ciência brasileira entre 1901 e 1966, usando o banco de dados com registros e informações das premiações do Nobel nas categorias Fisiologia ou Medicina, Física, Química, Literatura e Paz.

Os arquivos foram abertos pela Academia Real Sueca de Ciências em 1974, o que permitiu a observação de assimetrias ao favorecer países europeus e da América do Norte e a constatação de que não estiveram ausentes elementos como racismo e sexismo. “O Prêmio Nobel representou mais um instrumento de política de ciência do que de aferição de mérito”, registra o professor. “Com o passar dos anos e com a crescente fama do Prêmio Nobel, ele tornou-se um símbolo da organização e excelência do ensino acadêmico, bem como de conquista e realização científicas reconhecidas mundialmente, impactando a vida dos laureados e suas instituições de origem e/ou afiliação”, afirma Pittella.

O prêmio

Anualmente, em outubro, são indicados os ganhadores de cada uma das seis categorias do Prêmio Nobel: Fisiologia ou Medicina; Física; Química; Literatura; Paz; Ciências Econômicas. Os anúncios sobre vencedores começam em outubro, e no dia 10 de dezembro, data da morte de Alfred Nobel, idealizador do prêmio, é realizada a cerimônia de entrega em Estocolmo (Suécia) e Oslo (Noruega). Os vencedores de cada categoria recebem um diploma, uma medalha de ouro e uma quantia de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a aproximadamente US$ 900 mil ou R$ 4,88 milhões. O prêmio Nobel de Ciências Econômicas será anunciado na segunda-feira, 10.

Países com mais Prêmios Nobel (até 2021)

1º Estados Unidos (355)

2º Reino Unido (120)

3º Alemanha (105)

4º França (67)

5º Suécia (31)

6º Rússia (27)

7º Suíça (26)

8º Japão (25)

9º Canadá (23)

10º Itália (20)

Premiados famosos

- Marie Curie (Física, 1903; e Química, 1911)

Demonstrou a existência da radioatividade natural e descobriu os elementos radio e polônio.





- Albert Einstein (Física, 1921)

Descobriu a lei do efeito fotoelétrico.





- Sir Alexander Fleming (Fisiologia ou Medicina, 1945)

Descobriu a penicilina e seu efeito curativo em doenças infecciosas.





- Ernest Hemingway (Literatura, 1954)

Dominava a arte da narrativa moderna.





- Martin Luther King Jr. (Paz, 1964)

Por sua luta não violenta pelos direitos civis da população afro americana.





- Nelson Mandela (Paz, 1993)

Pelo esforço para o fim da segregação racial.





- José Saramago (Literatura, 1998)

Pelo conjunto da obra, o escritor português ganhou o Prêmio Nobel.





- Barack Obama (Paz, 2009)

Fortaleceu organismos internacionais e promoveu o desarmamento nuclear.





- Malala Yousafzai (Paz, 2014)

Por sua luta contra a repressão a crianças e jovens e pelo direito de todas as crianças à educação.





- Bob Dylan (Literatura, 2016)

Criou expressões poéticas dentro da tradição da canção americana.

Invenções premiadas por Nobel