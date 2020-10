O que há de comum entre o fogo no Pantanal e no Oeste da Bahia

Fogo destruiu mais de 1,5 mil hectares em Barra (Foto: Divulgação / CBMBA)

Seja no Pantanal ou no Oeste da Bahia, o problema é o mesmo: as queimadas provocadas pelo homem para 'varrer' o pasto acabam saindo do controle e geram incêndios florestais de grande proporção.

Há 15 dias, bombeiros enfrentam um incêndio de grandes proporções em Barra, cidade à beira do Rio São Francisco. O fogo já consumiu mais de 1,5 mil hectares e gerou prejuízos à população da zona rural.

Nesse podcast, discutimos o problema das queimadas, que pouco a pouco destroem o Cerrado, bioma fundamental para a hidrografia baiana e indispensável para a vida confortável que você leva na capital, Salvador, ou no litoral do estado.

A entrevista é com Virgílio Machado, pesquisador em ecologia aplicada e gestão ambiental da UFBA e coordenador do Fórum Clima Salvador. Também conversamos com Herberto Passos, secretário de meio-ambiente da cidade de Barra, no Oeste baiano.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

