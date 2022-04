O que pode acontecer com sua saúde se você prender o xixi?

O fato de segurar o xixi por muito tempo pode favorecer a ocorrência de algumas doenças, como infecções urinárias e até mesmo pedra nos rins. Quando a urina é acumulada por muito tempo, a bexiga não consegue relaxar completamente durante a micção, podendo ficar ainda um pouco de urina na bexiga, o que também favorece infeções. As mulheres normalmente possuem infecções mais facilmente que os homens devido ao tamanho da uretra, que é mais curta, facilitando a proliferação de microrganismos. Essas foram algumas das explicações do médico Marcelo Cerqueira (@marcelocerqueiraurologia) do @itaigaramemorial no programa ao vivo Saúde e bem-estar desta terça-feira apresentado pelo jornalista @jorgegauthier.

Depois do vídeo veja 5 dicas para manter seu sistema urinário saudável



1. Beber água: hidrate seu corpo bebendo de 1,5 a 2 litros de água por dia.

2. Não reter urina: deixe para trás o hábito de segurar o xixi e troque por idas frequentes ao banheiro – aproximadamente sete vezes ao dia, a cada 4 horas ou sempre que sentir vontade.

3. Praticar atividade física: fazer exercícios físicos é fundamental para o fortalecimento da musculatura pélvica

4. Comer bem: por meio da alimentação saudável se aumenta a imunidade e se reduz a chance de infecções.

4. Combater a ansiedade e a privação do sono