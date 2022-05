Não, vacina nenhuma causa Síndrome de Down. Não, vacina nenhuma pode provoca mutações genéticas. Não, vacina não provoca gripes ou resfriados. A pediatra Ludmila Carneiro (@ludmila.pediatra ), sócia da clínica CSI em Brotas, explicou mitos e verdades sobre vacinação infantil durante sua participação nesta terça-feira (03) no programa Saúde e Bem-Estar apresentado pelo jornalista @jorgegauthier no Instagram @correio24horas.

Reveja a conversa e saiba o que você precisa saber para evitar doenças graves nos seus filhos. “É preciso confiar nas vacinas”, destacou a pediatra. O Brasil não atingiu nenhuma das metas de cobertura das vacinas infantis disponíveis pelo PNI (Programa Nacional de Imunização) em 2020.