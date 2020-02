O sabor agridoce da volta às aulas!

A volta às aulas é um momento muito conflituoso para alguns pais. É a despedida de um período bom e leve com os filhos nas férias e o reencontro com uma realidade um tanto quanto indigesta, que gera certo grau de ansiedade devido a inúmeras responsabilidades e deveres típicas do novo momento.

A ansiedade pode ser vista de duas formas: a normativa, quando ocorre por fatores conscientes que envolvem a espera por algo e que não causa prejuízos no dia a dia, e a que ocorre de maneira patológica, afetando sua vida como um todo. Os sintomas envolvem preocupação intensa, alterações cardiovasculares, sudorese, falta de concentração, pensamentos intrusivos, insônia e sensação de cansaço.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros afetados, fato notadamente comprovado pelos pacientes que buscam o acompanhamento psicoterapêutico, sejam eles homens ou mulheres, adultos ou crianças.

É interessante compreender os fatores causadores deste mal no período de volta as aulas. O primeiro fator a ser citado é o financeiro, pois são muitos os gastos iniciais com matrícula, material didático e fardamento. Alguns pais ainda titubeiam na manutenção do filho na mesma escola ou optam por outra. O segundo seria o retorno da rotina e, por consequência, dos conflitos matinais, como tensões no trânsito devido ao alto fluxo dos horários de pico. Um ponto que pode ser acrescentado à lista é de ordem puramente subjetiva, a expectativa dos pais diante do comprometimento dos filhos com os estudos. Expectativa esta, muitas vezes, não correspondida e que geral conflitos ferrenhos em anos anteriores.

É importante que os pais compreendam que a experiência da volta às aulas perpassa muito mais por suas mãos que dos filhos, pois a liderança, maturidade e experiência de vida fazem parte do "ser pais". Aqui então vão dicas essenciais: criação de planejamento financeiro ao longo do ano é fundamental para que o próximo chegue sem os mesmos sofrimentos, compreender que os filhos estão impregnados pelo "justo ócio" das férias e que os cérebros irão voltar à rotina aos poucos, diminuindo assim os embates e gastos de energia pelas excessivas cobranças.

Os pais que conseguirem isso sentirão o sabor adocicado da paz de espírito a cada ano que se inicia, deixando para trás todo azedume das voltas às aulas turbulentas. Importante que aqueles que não conseguirem se imediato ou identificarem que sua estrutura familiar já está afetada busquem ajuda de profissionais competentes para que sejam tratados da forma adequada.

Iarodi D. Bezerra é psicoterapeuta e atua no atendimento infanto-juvenil e de adultos, e como facilitador de grupos de psicoterapia.

