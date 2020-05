O sofrimento dos profissionais de saúde

Nos últimos boletins informativos da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, o número de profissionais de saúde infectados pelo coronavírus aumentou consideravelmente. O repórter especial do CORREIO Alexandre Lyrio conta, neste episódio, como alguns desses profissionais têm encarado a batalha que é ficar na linha de frente do combate ao vírus. Ouça:

