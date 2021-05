'O time deles é bastante envolvente', destacou Gabriel Bispo

O Vitória empatou com o Guarani em 1x1 na estreia da Série B do Brasileiro, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Na noite desta sexta-feira (28), o rubro-negro abriu o placar com Soares e viu o adversário igualar o marcador com Bidu. Após o apito final, o volante Gabriel Bispo elogiou os donos da casa e destacou a criação de jogadas como ponto positivo apresentado pelo Leão.

"Sabemos que iria ser um adversário difícil. Mesmo com a troca de treinador, o time deles é bastante envolvente. Saímos na frente, tivemos um pouquinho de desatenção e tomamos o gol, mas acho que o time criou, sofreu na hora que tinha que sofrer e agora é trabalhar para os próximos jogos", afirmou Gabriel Bispo.

O Vitória jogará a segunda rodada da Série B do Brasileiro no dia 7, às 20h, quando estreia como mandante na competição, contra o Náutico. Antes, o rubro-negro vai focar as atenções na Copa do Brasil. Na quinta-feira (3), o rubro-negro disputa o primeiro jogo da terceira fase do torneio contra o Internacional. O jogo será às 19h, no Barradão.