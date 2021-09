'O time teve maturidade para administrar', avalia Wagner Lopes

Após cinco jogos, o técnico Wagner Lopes está invicto à frente do Vitória e, neste sábado (4), comemorou o segundo triunfo, o primeiro do time fora de casa nesta Série B. No estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, o rubro-negro venceu o Operário por 1x0. Após o apito final, o treinador falou sobre a importância do resultado.

"Há muito tempo, a gente não vencia fora. Isso cria uma pressão, mesmo que sem perceber. O time teve maturidade para administrar o 1x0, soube sofrer. Em alguns momentos, eles tiveram chances de bola cruzada na área, bola na trave. Então a gente não está fechando os olhos para isso. Nós estamos em processo de defender melhor, mas também saber que é importante cadenciar, saber acelerar. A Série B é um campeonato de experiência. Então você precisa, na hora certa, usar o fairplay para poder ficar com a bola, desgastar o adversário. Essa maturidade de conseguir vencer fora de casa vai nos trazer mais confiança. Até para finalizar melhor, elaborar melhor as jogadas. Com certeza, isso fortalece muito o grupo e dá confiança aos jogadores", disse Wagner Lopes.

O treinador pontuou que o resultado não escondeu as deficiências do time, principalmente as ofensivas. O único gol do jogo foi marcado aos 39 minutos do primeiro tempo pelo zagueiro Mateus Moraes, que atuou improvisado na lateral esquerda.

"A gente finaliza pouco. A gente precisa finalizar mais, acertar mais o gol nas finalizações. Ter um pouco mais de ambição para chutar a gol. Com triangulações, mas já preparando para chutar. Hoje melhoramos a agressão no último terço. A gente atacou melhor a última linha. Então são vários pontos que a gente está melhorando, mas que ainda tem margem para aperfeiçoar e melhorar", disse.

Wagner Lopes justificou a escolha de Mateus Moraes para a lateral esquerda. "Nós tivemos muitos pontos positivos, improvisamos um zagueiro na lateral esquerda. E, apesar das dificuldades, fomos assertivos neste ponto. Claro que nós testamos outras situações. Mas, no decorrer da semana, a gente achou melhor usar o Mateus ali. Não só porque fortalece muito a parte da bola aérea, mas também, defensivamente, a gente fica equilibrado".

Com o resultado, o Vitória somou os mesmos 23 pontos do Vila Nova, mas como perde no número de triunfos (quatro contra cinco), ficou na 17ª posição. O adversário goiano é o 16º. O elenco rubro-negro terá uma semana para trabalhar. O rubro-negro só volta a campo na sexta-feira (10), quando recebe o Remo, às 19h, no Barradão, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro.