O Verão quente da nova Timbalada

A Timbalada é Buja Ferreira, Paula Sanffer e Rafa Chagas (foto/divulgação)

Com os cantores e compositores Buja Ferreira, Paula Sanffer e Rafa Chagas, a Timbalada promete chegar quente na temporada do Verão 2019/2020 lançando Chupeta!, o primeiro single de um álbum ainda sem nome com 10 faixas, das quais nove são inéditas e uma é releitura de Tá na Mulher, anteriormente cantada por Augusto Conceição e Carlinhos. O novo single produzido por Carlinhos Brown, com produção adicional de Plinelson Silva e colaboração dos músicos participantes, foi composto por Rafa Chagas e terá um vídeo coreografia gravado com o Fitdance. E mais: o Reguetho da Timbalada no Candyall Guetho Square volta em janeiro (dias 5 e 19), fevereiro (dia 16) e março (dia 1º). E no Carnaval o Bloco Timbalada desfila no sábado.

Seio da Bahia

A cantora baiana Vânia Abreu se apresenta em Salvador no dia 12 de dezembro (quinta-feira), a partir das 21h, na Concha Acústica do TCA. Trata-se de show inédito em comemoração aos 20 anos do CD Seio da Bahia. No palco, ela recebe como convidados os cantores Gerônimo, Jau, Saulo e sua irmã Daniela Mercury. Lançado em 1999 pela Velas/Universal, o disco projetou Vânia nacionalmente. Acompanhada por cinco músicos e uma orquestra de cordas com direção musical do Maestro e pianista João Cristal, ela traz repertório com canções do álbum e sucessos repaginados de grandes cancioneiros.

Precussora da axé music, Sarajane vai gravar álbum com amigos (foto/divulgação)

Sara e amigos

Nome da maior importância no surgimento da cena axé, a cantora Sarajane está cheia de gás para a comemoração de seus 30 anos de carreira com um disco no qual faz dueto com grandes colegas. Já gravaram com ela Ivete Sangalo, Durval Lelys, Carlinhos Brown e Kart Love. Sara espera a confirmação de Daniela Mercury e de Claudia Leitte. Com Claudinha, ela deve regravar o seu maior sucesso até hoje A Roda. A ideia de Sarajane é fazer o lançamento ainda no mês de dezembro e, de preferência, na Casa do Carnaval. Com tantas boas companhias, o disco promete.

TUM-TUM-TUM*

Em janeiro, a cantora e compositora Vanessa da Mata, volta a se apresentar em Salvador com o show Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina (nome de seu novo álbum). Será no dia 26, na Concha Acústica, a partir das 19h.

A celebração dos 25 anos do Miss Brasil Gay Versão Bahia acontece dia 3 de novembro no Teatro Jorge Amado (localizado na Pituba). O evento ano será comando por André Luiz, conhecido nacionalmente como Baga.

Neste sábado, para comemorar os 20 anos do Axé Muquifest, se apresentarão na Arena Fonte Nova as bandas Parangolé, Psirico e La Fúria. O evento abre oficialmente os preparativos para o Carnaval do bloco As Muquiranas.