O violonista Mario Ulloa faz show de lançamento do CD Luar pro João

O violonista costarriquenho Mario Ulloa apresenta, nesta sexta (9) e sábado (10), no Café-Teatro Rubi, show de lançamento do seu CD Luar pro João, uma homenagem carinhosa ao técnico de som pernambucano João Américo, considerado um dos nomes mais importantes da área aqui no país.

Ambos radicado na Bahia, Ulloa e João Américo são velhos parceiros artísticos. João costuma fazer saraus em sua casa e Mario é um dos frequentadores assíduos. Numa das edições do evento, ele decidiu fazer uma homenagem ao profissional que já trabalhou com grandes nomes do meio artístico brasileiro.

Luar do João foi gravado na casa do técnico de som, que foi transformado para virar um estúdio apropriado. “Imaginei sonoridades azuis feitas na espontaneidade de um sarau, entre amigos que resplandecem ao som do violão. Todos embevecidos pelo tempo vermelho, que passa num piscar de olhos, ou pelo tempo que se espraia sem urgência”, poetiza Ulloa, que assina a direção e toda concepção do álbum.

Morando há 20 anos na Bahia, Ulloa é dono de uma técnica musical que mistura elementos da música brasileira, clássica e popular, mas sempre exaltando a riqueza cultural brasileira.

Serviço

O quê: Show de lançamento do CD Luar pro João

Onde: Café-Teatro Rubi (Campo Grande)

Quando: Sexta, 9 e sábado, 10 de agosto, às 20h30

Couvert: R$ 40