O Vitória de 2023: Quem fica e quem deixa o clube após o acesso

O principal objetivo do Vitória em 2022 foi alcançado e é hora de começar a planejar 2023. Sim, após o acesso à Série B do Brasileirão, comemorado no final de semana, o Leão precisa reformular o elenco. Dos 35 jogadores que integraram o grupo até a última rodada da Série C, apenas 12 têm contrato com o clube para a próxima temporada.

Quase todos eles são formados nas divisões de base, a exemplo do goleiro Lucas Arcanjo, do zagueiro Marco Antônio e do meia Eduardo, importantes na campanha deste ano. A exceção é o volante João Pedro, que não é cria da Toca, mas tem vínculo até o final de 2024.

Dos jogadores que foram titulares no último sábado (24), quando o Vitória empatou em 1x1 com o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém, somente dois têm contrato: o zagueiro Marco Antônio e o meia Eduardo. Portanto, se quiser manter uma base do time, a diretoria precisará tratar de renovações.

Entre os 23 atletas cujos contratos terminam neste ano – a maioria em outubro –, sete tiveram importância destacada ao longo da campanha de acesso ou na reta final dela, e o clube tem grande interesse em mantê-los no ano que vem. São eles: o goleiro Dalton, o zagueiro Alan Santos, o volante Léo Gomes, o meia Dionísio, o meia-atacante Gabriel Honório, o atacante Rafinha e o centroavante Santiago Tréllez.

Por outro lado, alguns jogadores vão se despedir do clube sem deixar saudade. Casos do volante Gustavo Blanco, que não chegou a estrear com a camisa rubro-negra, do meia-atacante Foguinho, que só entrou no decorrer de três jogos, e do atacante Thiaguinho, que deixou o banco apenas duas vezes.

Quem também está de saída é o centroavante Dinei. Ídolo do clube, o jogador de 38 anos decidiu aposentar as chuteiras. Após se recuperar de lesão no começo do ano, o atacante fez 19 jogos de março pra cá, quatro deles como titular, e não anotou nenhum gol.

Jogadores que têm contrato para 2023:

Lucas Arcanjo (goleiro)

Yuri (goleiro)

João Cabral (goleiro)

Carlos (zagueiro)

Marco Antônio (zagueiro)

João Pedro (volante)

Eduardo (meia)

Alan Pedro (meia)

Gabriel Santiago (meia-atacante)

Ruan Nascimento (meia-atacante)

Hítalo (atacante)

Alisson Santos (atacante)

Jogadores com contrato a encerrar:

Dalton (goleiro)*

Dani Bolt (lateral direito)

Iury (lateral direito)

Alemão (lateral direito)

Sánchez (lateral esquerdo)

Guilherme Lazaroni (lateral esquerdo)

Vicente (lateral esquerdo)

Alan Santos (zagueiro)*

Rafael Ribeiro (zagueiro)

Ewerton Páscoa (zagueiro)

Léo Gomes (volante)*

Gustavo Blanco (volante)

Zé Vitor (volante)

Dionísio (meia)*

Gabriel Honório (meia-atacante)*

Foguinho (meia-atacante)

Luidy (atacante)

Roberto (atacante)

Thiaguinho (atacante)

Rafinha (atacante)*

Santiago Tréllez (centroavante)*

Rodrigão (centroavante)

Dinei (centroavante)

*Grande interesse do clube na renovação.