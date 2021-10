'O Vitória perdeu um caminhão de gols', lamenta Wagner Lopes

O técnico Wagner Lopes parecia tão perplexo quanto o torcedor com a atuação do Vitória na derrota por 1x0 para o Confiança em casa, neste sábado (9), em pleno Barradão. O comandante criticou a quantidade de gols perdidos pela equipe na primeira etapa.

"Hoje perdemos um caminhão de gols, realmente. Não consigo nem enumerar de cabeça quantos gols que erramos. E não acho que seja por acaso. É uma somatória de tudo o que está acontecendo nos últimos meses, talvez últimos anos do Vitória", disse o treinador.

"Nós temos um elenco muito jovem e infelizmente nessa hora importante, decisiva, acaba pesando um pouco de tudo. Então pesa a ansiedade, falta a concentração. É no tentar cavar uma falta na saída de jogo em vez de dar o passe de segurança. A gente sabe que temos jogadores de potencial, mas nessa hora a falta de experiência falta e tudo atrapalha", completou.

Apesar do saldo negativo da partida, que manteve o Vitória a pelo menos seis pontos do 16º colocado - o que pode aumentar, caso o Brusque vença ou empate com o CSA ainda neste sábado -, Wagner Lopes viu uma melhora da equipe, sobretudo no primeiro tempo.

"Acho que em muitos momentos hoje tivemos uma construção de jogadas, tivemos movimentação, triangulação. Em alguns momentos podíamos ter finalizado e optamos pelo drible. Em outros, chutamos quando podia ter jogado pelo lado. É claro que a gente quer vencer e quer tirar o time da zona de rebaixamento, mas tivemos muita ansiedade", comentou.

O Vitória não vence há sete rodadas na Série B e não marca gol há seis jogos. Restam apenas nove compromissos pelo campeonato se o rubro-negro quiser deixar o Z4. O próximo será na terça-feira (12), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, em São Luís.

"A gente sabe que serão nove jogos difíceis. Então é continuar acreditando no nosso trabalho. São nove jogos para buscar fazer o nosso melhor e pedir para que cada atleta faça o seu melhor para que a gente vença. O treinador tem como orientar, tem como simular situações de jogo. Mas na hora H, em que a bola rola lá dentro, são os jogadores que decidem", disse.

Após o duelo em São Luís, o Vitória terá o seu reencontro com a torcida. No sábado (23), enfrenta o Brasil de Pelotas no Barradão. O duelo será o primeiro com a presença do público desde o início da pandemia da covid-19.

"A força da nossa torcida vai ser um ânimo muito grande para os nossos jogadores. Não só pela motivação, mas também pela cobrança que isso gera. É muito importante que o torcedor compareça para nos vaiar, para nos criticar ou para nos apoiar. Mas que estejam presentes conosco nesse momento", disse Wagner.