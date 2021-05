Obra de requalificação da Estrada Velha do Aeroporto é concluída em Salvador

A última etapa de requalificação da Avenida Aliomar Baleeiro, mais conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, foi entregue pela prefeitura nesta quarta-feira (5). A obra começou em novembro de 2019, na gestão ACM Neto, e foi dividida em quatro etapas. O trecho concluído nesta quarta-feira tem 2,1 km e liga os bairros de Mussurunga I e São Cristóvão.

O prefeito Bruno Reis fez um evento virtual para apresentar a conclusão da obra, disse que a via provocou o desenvolvimento da região, e destacou as mudanças que foram feitas na avenida durante a requalificação.

“Foi mais de um ano de execução, em virtude da pandemia, mas estamos hoje realizando a entrega de mais um sonho da cidade. Eram frequentes as cobranças sobre a requalificação da Estada Velha do Aeroporto. Ao longo desses 16 km nós fizemos novo pavimento asfáltico, resolvemos os problemas de alagamento, fizemos meio-fio, calçadas, rótulas, diminuímos a inclinação da chamada curva da morte, e alargamento da via em alguns trechos”, contou.

A Estrada Velha do Aeroporto foi construída na década de 1970 para fazer a ligação entre o Aeroporto e a Base Naval de Aratu. Com 16,6 km de extensão, a via corta 13 bairros de Salvador, e nunca havia passado por reforma. A requalificação iniciada em 2019 foi dividia em quatro etapas, e custou R$ 38 milhões aos cofres públicos.

(Foto: Betto Jr/Secom/Divulgação)

Etapas anteriores

A primeira etapa da requalificação da Estrada Velha do Aeroporto compreendeu o trecho da BR-324 até a altura do Supermercado G. Barbosa, em Pau da Lima e foi entregue em julho de 2020. O local recebeu nova iluminação em LED, melhorias na drenagem e troca do asfalto, além de implantações de passeio em concreto, meio-fio e piso tátil.

A segunda etapa, entre o G. Barbosa, em Pau da Lima, e o Condomínio Dois de Julho Life, em Nova Brasília, contou com serviços de drenagem, asfalto, construção de baia de ônibus, meio-fio e passeio. Este trecho foi entregue em setembro do ano passado.

Em novembro, foi entregue o terceiro trecho da requalificação com extensão de 5 km, entre o Condomínio Dois de Julho Life (Nova Brasília) e a rótula de acesso ao bairro de Mussurunga. Foram feitos serviços de drenagem, pavimentação, iluminação em LED, meio-fio, passeio e sinalização horizontal.

Em toda a extensão, as melhorias englobam desde o alargamento da pista em determinados pontos do trajeto até a requalificação asfáltica, instalação de passeios com piso tátil, melhoria de curvas verticais e horizontais, implantação de rótulas em pontos críticos de tráfego, novas redes de drenagem e colocação de rampas de acessibilidade.

(Foto: Betto Jr/Secom/Divulgação)