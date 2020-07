Obra deixa 25 localidades de Salvador sem água na segunda (3)

Uma manutenção para corrigir vazamento de uma adutora na região do Imbuí vai interromper o abastecimento de água em 25 localidades de Salvador a partir das 8h de segunda-feira (3), segundo informou a Embasa.

A previsão de término do serviço é às 20h do mesmo dia, quando será iniciada a retomada gradativa do abastecimento nesta área, com estimativa de completa regularização nas 36 horas seguintes.

Veja as áreas que terão interrupção temporária no fornecimento de água:

Arenoso, Arraial do Retiro, Estrada das Barreiras, Boca do Rio, Cabula, Cabula VI, Curuzu, Doron, Engomadeira, IAPI, Liberdade, Mata Escura, Narandiba, Novo Horizonte, Pernambués, Pero Vaz, Piatã, Pituaçu, Resgate, Retiro, Saboeiro, Santa Mônica, São Gonçalo, Sussuarana e Tancredo Neves.

A interrupção não deve afetar os imóveis que contam com reservatório adequado para satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus moradores, diz a empresa.