Obra deixa o Caminho das Árvores, Costa Azul e Stiep sem água domingo (27)

Os bairros do Caminho das Árvores e parte do Stiep e Costa Azul terão o abastecimento de água interropido no domingo (27), a partir das 7h, segundo informou nesta quarta-feira (23) a Embasa. A empresa diz que a interrupção será necessária para um remanejamento de redes por conta da construção da nova ligação viária entre as avenidas Magalhães Neto e Tancredo Neves, obra da prefeitura de Salvador.

A previsão de conclusão do trabalho é na noite do próprio domingo. A partir daí, o fornecimento de água começará a ser regularizado gradativamente, com previsão de completa normalização nas 24 horas seguintes.

Até que a situação seja normalizada, moradores das áreas afetadas podem solicitar abastecimento alternativo por carro-pipa, informando o número de matrícula da ligação de água do imóvel. O contato deve ser feito pelo aplicativo Embasa, Agência Virtual ou pelo teleatendimento 0800 0555 195.