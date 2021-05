Obra emergencial interdita trânsito nos dois sentidos da Av. Paulo VI

Por conta de uma obra emergencial da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), o trânsito na Av. Paulo VI, no bairro da Pituba, foi totalmente bloqueado nos dois sentidos na manhã deste domingo (9).



A interdição acontece no trecho entre a rua Território de Guaporé e a Panificadora Super Pão. De acordo com a Prefeitura, no momento, não há previsão de liberação do tráfego de veículos no local.

Os condutores que estiverem no sentido orla deverão seguir pela Rua das Rosas, passar pela Rua dos Marçons de onde podem chegar na Av. Magalhães Neto. No sentido contrário, motoristas com destino ao Caminho das Árvores deverão desviar pela Rua Território do Guaporé, chegar na Av. ACM e seguir para o Itaigara. Agentes de trânsito e transporte estão na Av. Paulo VI orientando condutores, pedestres e passageiros.

Transporte

Com a interdição da via, o itinerário dos ônibus que passam pela avenida Paulo VI também será modificado. Desta forma, as linhas sentido Praça Nossa Senhora da Luz deverão acessar a Rua do Jaracatiá, Rua Aristides Fraga Lima, Avenida Professor Magalhães Neto, Rua Fernando de Menezes Góes, Rua Amazonas, Praça Marconi, e daí seguem seus itinerários normais.

(Foto: Paula Froes/CORREIO)

Já as linhas com sentido Final de Linha da Pituba ou à Rua Alamedas das Espatódeas irão acessar a Rua Rio Grande do Sul, Rua Ceará, Avenida Paulo VI, Rua Território Guaporé, Avenida ACM, marginal da Avenida ACM, Rua Anísio Teixeira, Rua Edith Mendes da Gama e Abreu, Rua Padre Manoel Barbosa, Praça Ana Lúcia Magalhães, Rua das Hortênsias, Avenida Paulo VI, Rua do Jaracatiá, e daí seguem seus itinerários normais.

Neste domingo (9), a maioria dos estabelecimentos está fechada, mas a obra atrapalhou os que decidiram abrir, como o restaurante Yan Ping. Segundo o diretor do estabelecimento, John Ken, os motoristas estão sendo pegos desprevenidos, o que acaba comprometendo o movimento de clientes no restaurante.

“Os carros podem vir até aqui e estacionar na porta, mas, quando o pessoal chega na barreira, que desvia para a Rua Território do Guaporé, não sabe. Aí tivemos que colocar um funcionário lá somente para ficar avisando as pessoas. Os clientes chegam aqui reclamando e alguns até cancelaram a reserva porque chegaram na barreira e acharam que a gente estava fechado”, diz.

Ainda de acordo com o diretor do Yan Ping, os comerciantes do local foram avisados de que a obra, que teve início na noite deste sábado (8), deve ser concluída na terça-feira (11). Um cano teria estourado no local e provocado um vazamento de água, que comprometeu o asfalto da avenida. O CORREIO tentou entrar em contato com a Embasa para saber o motivo e prazo de conclusão da obra, mas não obteve sucesso.

Não é a primeira vez

Em 2019, um buraco também se abriu no mesmo local da avenida. Na época, o trânsito precisou ser bloqueado em três faixas e atrapalhou o tráfego de veículos e a circulação de transporte coletivo no local.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da Secretaria de Mobilidade (Seman) estiveram na Av. Paulo VI orientando condutores, passageiros e pedestres. De acordo com a Seman, o buraco se originou devido a um problema na drenagem do local.