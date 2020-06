Obra quebra adutora e deixa 9 bairros parcialmente sem água

Um trecho de uma adutora foi quebrado por volta das 23h da sextqa-feira (26) durante a obra do BRT, na Avenida ACM. Por conta disso, a Embasa precisou interromper o fornecimento de água em partes de nove bairros de Salvador enquanto conserta a tubulação, segundo informou a empresa em nota.

Foram atingidos parte de Brotas, parte do Itaigara, parte do Candeal, parte da Pituba, parte do Nordeste de Amaralina, Amaralina, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas.

A empresa estima conclusão do serviço para às 18h de hoje, quando então deve ser retomado gradualmente o fornecimento de água nos locais. Imóveis que possuem reservatório que consegue atender a demanda diária dos moradores não devem sentir o efeito da interrupção, afirma a Embasa.

Amanhã, por conta de uma obra e também uma manutenção emergencial, ficam sem água partes do Centro e da Cidade Baixa.