Obra Torto Arado do escritor baiano Itamar Vieira será encenada em teatros da Europa

O romance Torto Arado que consagrou internacionalmente o escritor baiano Itamar Vieira Junior vai chegar ao teatro antes de estrear no cinema e streaming como está programado pelo diretor Heitor Dhalia. A obra inspirou a premiada diretora Christiane Jatahy - ganhadora do Leão de Ouro na Bienal de Veneza pelo conjunto de sua obra - a produzir o espetáculo Depois do silêncio, que terá estreia no dia 15 de junho, em Viena, na Áustria. A montagem, realizada com coprodução europeia e americana, terá no elenco a baiana Gal Pereira, encontrada pela diretora no Quilombo de Remanso, na Chapada Diamantina, durante sua viagem à região para conhecer o cenário da narrativa de Vieira Junior.

(Divulgação)

Itamar Vieira Junior ganhou vários prêmios com Torto Arado

Conexão

Em entrevista ao Globo, Christiane Jatahy diz que leu vários livros durante a pandemia para criar um espetáculo, mas que nenhuma bateu tão forte quanto a obra Torto Arado. ”Esse livro é o passado agora. Traz uma discussão sobre terra e território que não tem como não fazer pensar nas favelas e periferias, nas pessoas que não tiveram nenhum tipo de reparação”, declarou a artista.



Pontes

A notícia foi compartilhada pelo autor de Torto Arado em suas redes sociais. “Depois do silêncio, espetáculo baseado no romance Torto Arado vai percorrer os palcos da Europa ainda este ano”, escreveu. O autor diz ainda que a ponte entre a diretora teatral e ele foi feita pela escritora Tatiana Salem Levy, que colabora com Jatahy na dramaturgia, e pela autora Ana Maria Gonçalves, do livro Um Defeito de Cor.

(Divulgação)

Bailinho de Quinta será primeiro a se apresentar no MAM

Carnaval no MAM!!!

A partir desta quinta-feira (24), até o próximo dia 1º de março, o Museu de Arte Moderna (MAM) – acredite se quiser - vai receber diversos artistas para celebrar o Carnaval. Batizado de Baile Sollar Baía, a evento será aberto com o Bailinho de Quinta, a partir das 16h. A festa será aberta pelo cantor Faustão que fará o aquecimento dos foliões para a apresentação do Bailinho que dividirá o palco com o guitarrista Armandinho. Nos dias seguintes a cena se repete com atrações como Jau (sexta-feira), Babado Novo, Gerônimo, dentre outros.



Café quentinho

A Nespresso vai enfim inaugurar uma boutique em Salvador no próximo dia 4 de março. A marca de cafés vai celebrar a abertura da unidade baiana no dia anterior (3), com um jantar para convidados, às 19h, no restaurante Amado. A lista de convidados leva a assinatura da Licia Fabio Produções.

(Divulgação)

Diogo Galvão abre loja no Shopping Paralela

Arte no shopping

Diogo Galvão, artista visual e ativista de causas socioambientais, como a preservação das baleias jubartes acaba de inaugurar sua primeira loja, a Galvão Street Art, no Shopping Paralela. O espaço vai reunir artistas ligados ao movimento do grafite, além de vender produtos como pinturas, roupas e acessórios de street art. O espaço também realizará oficinas gratuitas sobre técnicas, como stickers, pintura e encadernação e customização de cadernos.



Gente do bem

Depois de dois anos sem aulas presenciais em consequência da pandemia, o curso de Capacitação Profissional em Gastronomia Social do Instituto Capim Santo retoma suas atividades em suas cozinhas-escolas. A partir de março, o projeto Cozinha do Amanhã, criado pela chef Morena Leite com o objetivo de profissionalizar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, volta com as aulas nas cinco escolas, incluindo Itacaré e Trancoso, na Bahia.

(Divulgação)

Augusto Leal tem obra selecionada para bienal de arquitetura

Gangorra

O artista baiano Augusto Leal, natural de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, vai participar da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. O evento acontece entre os dias 21 de maio e 10 de julho deste ano, na capital paulista. Leal leva para o pavilhão da bienal, a obra Gangorra, que percorreu diversos pontos da cidade de Simões Filho provocando reflexões críticas sobre a compreensão do espaço, da cultura e da arquitetura contemporânea.

(Divulgação)

Claude Troigros, José Iglesias e equipe do Cuco Bistrô

Prestígio

Depois de percorrer milhares de quilômetros em sua tradicional trip de motocicleta pelo país, o chef Claude Troisgros concluiu a viagem em Salvador, depois de passar pela Chapada Diamantina onde visitou diversos restaurantes, incluindo o da elegante pousada Refugio na Serra, em Mucugê. Na capital baiana, o francês comemorou o fim da expedição com uma bela moqueca no Cuco Bistrô, no Centro Histórico. “Moqueca Marravilhosa no @cucobistro “feito” pelo chef Joao Silva. Delicia!”, publicou o apresentador do Mestre do Sabor (Globo) em suas redes sociais.