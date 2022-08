Obras do BRT mudam localização de ponto de ônibus no Itaigara; confira

Com o avanço das obras no trecho 3 do BRT, no Itaigara, um ponto de ônibus na região teve a localização transferida já a partir desta sexta-feira (19).

O ponto, que ficava perto do Shopping Itaigara, na via principal, no sentido Shopping da Bahia, não vai mais funcionar ali. A parada era provisória, por conta das obras no ponto em frente ao banco Bradesco. Com isso, a parada será feita em frente ao Max Center, tammbém na via principal.

Agentes da Secretaria da Mobilidade Urbana (Semb) estão na região para orientar os usuários em relação à mudança.