Obras na Sabino Silva são concluídas; veja como ficou a rua

Uma das vias de acesso à orla de Salvador no trecho da região da Barra-Ondina, a Rua Professor Sabino Silva passou por obras de requalificação com investimento de R$ 9,5 milhões da prefeitura. As mudanças trazem melhorias na mobilidade de pedestres, motoristas e ciclistas.

"Essa é uma importante avenida de nossa cidade, com diversas ligações para a mobilidade e integração de Salvador. Aqui fizemos toda a drenagem, para resolver os problemas de alagamento, colocamos piso intertravado em uma grande revolução urbanística. passeios com meio-fio, paisagismo", destacou o prefeito Bruno Reis. "Esta se soma a diversas obras já feitas na região, como a requalificação da orla, a Avenida Milton Santos, as contenções de encosta, enfim todo um trabalho de infraestrutura para trazer conforto, qualidade de vida e lazer e segurança para a população", acrescentou.

(Betto Jr/Secom) (Betto Jr/Secom) (Betto Jr/Secom) (Betto Jr/Secom)

A obra foi realizada em duas etapas. A primeira envolveu a instalação de um novo sistema de drenagem, para acabar com os constantes alagamentos provocados pelo período chuvoso. Já a segunda etapa teve o projeto de urbanização, elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), que trouxe mais valorização à via ao englobar desde a criação de rampas, sinalização de trânsito e piso intertravado até a implantação de áreas de convivência, com parques infantis, bancos, bicicletário, ciclovia, lixeiras, balizadores, guarda-corpo, abrigo de ônibus e passeios em concreto lavado.

Mais lazer

Os equipamentos trazem mais opção de lazer, conforto e qualidade de vida aos moradores. No canteiro central, foi implantada uma ciclovia em faixa contínua, e o paisagismo foi reforçado com a plantação de gramado e mudas de árvores, melhorando o aspecto visual do percurso. O investimento foi de R$5,4 milhões e as obras foram realizadas sob a coordenação da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).