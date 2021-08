Obras Sociais Irmã Dulce é premiada na Câmara por cuidado a idosos

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) foi uma das cinco entidades ou personalidades agraciadas com o Prêmio Zilda Arns, promovido pela Câmara dos Deputados. O prêmio reconhece pessoas físicas e jurídicas com destaque na defesa e promoção dos Direitos da Pessoa Idosa.

Os premiados foram selecionados por um conselho de membros dos partidos políticos e membros da comissão de Defesa da Pessoa Idosa (CIdoso). Além da Irmã Dulce, também receberão a homenagem o padre Júlio Lancellotti, a Sociedade Beneficente Monsenhor Alonso, a geriatra Karla Giacomin e a assistente social Lidiane Charbel Souza Peres.

A indicação da Osid foi realizada pelo deputado federal Jorge Solla (PT-BA). A solenidade de premiação acontece na semana do dia 1º de outubro, data em que se comemoram o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, instituído pela Organização das Nações Unidas.

Criado em 1986, é o único complexo do Estado a oferecer, ao mesmo tempo, atendimento ambulatorial e internação hospitalar para casos graves e pacientes crônicos. São 16 leitos de pacientes com patologias agudas, 16 leitos de cuidados paliativos, 24 de reabilitação, 88 de patologias crônicas e 72 de longa permanência.

A unidade mantém programas para o idoso diabético e hipertenso. O Centro Dia atende mensalmente 70 idosos da comunidade, em regime de meio turno, oferecendo atividades de socialização, reabilitação física e cognitiva. Atende ainda idosos portadores de Alzheimer e Parkinson. A Morada de Idosos reúne 72 moradores que viviam em situação de vulnerabilidade.