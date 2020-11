Oceania ganhará projeção mapeada para celebrar a plantação de 1 milhão de árvores na Bahia

Neste sábado (07), o Edifício Oceania, na Barra, em Salvador, será iluminado por meio de uma projeção mapeada com frases e animações. A ação, prevista para acontecer a partir das 19h, faz parte do projeto "Mucilon: Cuidando do Planeta para o Seu Filho", que contempla o plantio de 1 milhão de árvores dedicadas ao reflorestamento da Mata Atlântica, no Sul da Bahia, até o final de 2021.

(Foto: Reprodução)

"Reduzir os impactos da rotina de uma companhia no meio ambiente, seja no âmbito corporativo ou industrial, tornou-se mandatório para as organizações, mas somente isso ainda não é suficiente. Temos que ampliar nosso olhar sobre o mundo que queremos deixar para os nossos filhos para além do universo corporativo, tomando atitudes que tragam retorno sobre o nosso investimento social em sustentabilidade", nos disse Ionah Kochen, Head de Nutrição Infantil da Nestlé Brasil. "Nessa campanha, Mucilon quis integrar os consumidores a fim de propor uma troca de olhares e até mesmo entender o que significa o cuidado com o planeta para eles e como nós podemos ajudar a partir dessas novas ideias", finalizou.