Oceania vai ganhar espaço de eventos com vista para o Farol da Barra 

Oceania Prime será inaugurado em maio de 2023, no Oceania (Foto: Divulgação)

O famoso Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, em Salvador, irá ganhar um espaço de eventos. Trata-se do Oceania Prime, que possui área total de 1700m2. O local vai contar com estrutura de alto padrão, além de ambientes exclusivos para os noivos. A Ferraz Sá Engenharia e Arquitetura é a empresa responsável pela obra.

“É um grande desafio transformar o local, pois a obra é complexa tecnicamente com uma grande interdisciplinaridade. Nesse momento, estamos na fase inicial de demolição”, nos disse Thiago Sá, CEO da Ferraz Sá. O Oceania Prime terá capacidade para eventos com até 450 pessoas e a inauguração está prevista para maio de 2023.

Turismo náutico

Depois do sucesso da primeira edição, que atraiu grande número de pessoas durante quatro dias, em fevereiro, no Terminal Náutico, no Comércio, a Barco Show Bahia 2023 já está agendada para o período de 2 a 5 de fevereiro, no mesmo local. O evento de 2023 terá 2.600m² de área da exposição, o dobro de 2022. Em encontro no Museu do Mar nesta quinta-feira (20), a organização do evento apresentou o projeto da feira para autoridades, empresários e integrantes do mercado náutico do Brasil. “Salvador tem um patrimônio histórico e cultural riquíssimo, além do maior litoral urbano do país, que inclui a maior baía tropical do mundo, a Baía de Todos-os-Santos. O lugar é perfeito para a realização de uma feira náutica, com a mistura de música, culinária e alegria, que só o baiano sabe fazer”, nos disse o CEO da Barco Show Eventos, Hugo Leonardo Assis.





Luciana Gimenez e Renato Breia (Foto: @iude)

Visita especial

A apresentadora Luciana Gimenez e o empresário Renato Breia vão circular pelos festejos de fim ano de Trancoso, no sul da Bahia. Passarão a virada de ano por lá prestigiando as festas da Agência Haute. Em fevereiro, o casal retorna à Bahia por outro bom motivo: acompanhar, por alguns dias, o Carnaval de Salvador.

Loja conceito

A Track&Field inaugura sua primeira loja conceito fora de São Paulo, dia 8 de novembro, no Salvador Shopping. Além de prestigiar o lançamento da T&F Experience Store, os convidados da marca poderão assistir a um pocket show com participação do cantor Felipe Pezzoni. “A ideia é dar um banho de axé e baianidade no novo espaço. Acreditamos que Felipe traz esse movimento para nossa marca, além de ter muito fit conosco por ser praticante de meditação e um lifestyle conectado com a natureza”, comenta Matheus Medeiros, franqueado da marca.

Giro empresarial

O empresário Luiz Mendonça Filho celebrou um novo ciclo da concessionária Bravo Caminhões e Ônibus, que completou 28 anos nesta quarta-feira (19), em Salvador. Ao lado de Alessandra Lobo, diretora executiva da concessionária, ele preparou um momento especial para festejar o reposicionamento do Grupo Luiz Mendonça com diretores e colaboradores. "Temos orgulho da nossa trajetória de sucesso, sempre oferecendo diferenciais para o mercado. Agora começamos um novo ciclo e queremos imprimir um ritmo de crescimento forte nos próximos anos", nos disse Luiz Mendonça Filho.





Cleo (Foto: Divulgação)

Adeus ano velho

Frequentadora assídua dos paraísos baianos, Cleo escolheu passar a virada do ano por aqui. A atriz e cantora aceitou o convite do Réveillon Destino e virá à Itacimirim, na Costa de Camaçari - Litoral Norte, receber 2023 na companhia do marido, Leandro D'Lucca, dos RPs Lu Rady, Allan Cardoso e Beatrix Bortolai e casais de amigos. Além do contato com a vida nativa, a turma capitaneada por Cleo vai se divertir com a programação do Réveillon Destino, que terá quatro dias de festa, com shows de Dennis, Dilsinho, KVSH e Bruno Be e serviço Full Open Bar Premium, dos dias 27 a 31 de dezembro. O Réveillon Destino, em Itacimirim, é uma realização da produtora Memo (BA) em parceria com as agências TAJ (RJ) VBR (Bsb) e Pura (Bsb).

Vernissage

Na próxima quinta-feira, as paredes da Alban Galeria, em Ondina, estarão preenchidas pelas pinturas exuberantes de Thalita Hamaoui através da exposição Baile. Será a primeira mostra individual da artista paulistana na galeria e ficará em cartaz de 28 de outubro a 28 de novembro. A curadoria da exposição é de Victor Gorgulho.