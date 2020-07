Ocupação de leitos de UTI em Salvador cai para 75% e indica primeira fase de reabertura

A retomada das atividades econômicas está próxima. Na tarde deste sábado (18), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para covid-19 chegou a 75% em Salvador. O número é o estipulado para o início da primeira fase da reabertura do comércio na capital baiana.

Para que a retomada aconteça, a taxa, somando UTI adulto e pediátrico, tem que ficar por 75% ou menos ao longo de cinco dias. Só então, as atividades poderão retornar. A etapa inclui shoppings, templos e igrejas, drive-ins e comércio de rua de mais de 200m². Na manhã deste sábado, o número chegou a ficar em 74%, mas subiu 1% horas depois.

De acordo com o Business Intelligence da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que atualiza as informações em tempo real, Salvador tem 658 leitos de UTI disponíveis apenas para pacientes com coronavírus, sendo 631 para adultos e 27 pediátricos. Deste total geral, 489 possuem pacientes internados, o que significa 75%.

Em entrevista ao Bahia Meio-Dia, da TV Bahia, neste sábado (18), o prefeito ACM Neto comentou sobre os planos para a reabertura, já que é esperado que mais baianos saiam às ruas de Salvador.

"A prefeitura está se preparando para o aumento do número de pessoas nas ruas da cidade. A primeira previsão é aumentar a frota de ônibus para 70% - lembrando que essa frota já chegou a ser de 30%. Qual a folga que teremos nas UTIs, com esse aumento de pessoas? Eu diria 5%. Se passar desses 5%, for para 80%, corre o risto de fechar de novo. Subir 5 pontos teria que rever a autorização para a reabertura. Mas espero e tenho confiança que isso não acontecerá. Para isso, cada um tem que fazer sua parte, evitando aglomerações, usando a máscara, fazendo higienização", disse Neto.

Ao longo desta semana, o prefeito e o secretário municipal de Saúde, Leo Prates, já tinham indicado que as atividades deveriam retornar na semana que vem. "Acredito que quinta (23) ou sexta (24) da semana que vem a gente abra", disse Leo, na última sexta-feira (17).

No mesmo dia, o prefeito anunciou, em seu Twitter, uma proposta para que lojistas, funcionários de lojas, trabalhadores e terceirizados que trabalham nos shoppings tenham suas temperaturas medidas diariamente.

"Quem apresentar sintomas e/ou temperatura elevada deverá ser atendido imediatamente e submetido ao teste RT- PCR, em uma estrutura montada e bancada pelos próprios centros comerciais. Essa medida, que dá tranquilidade a todos os frequentadores, é a melhor alternativa para permitir a reabertura dos shoppings, sem a necessidade de testar todos os comerciários. Esperamos e estamos trabalhando muito para que esta retomada aconteça já na semana que vem", escreveu ACM Neto.

Ao Bahia Meio Dia, o prefeito afirmou que a testagem não será obrigatória aos centros comerciais, mas que a medição de temperatura terá, sim, que ser feita. "Quem tiver acima de 37,8°C não poderá entrar no shopping", afirmou.

Plano de flexibilização

O plano de retomada das atividades de Salvador foi anunciado em coletiva, no último dia 7, com o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa. As equipes municipais e estaduais trabalharam juntas na criação do protocolo. A retomada do comércio e das atividades em Salvador consiste em três fases. Além disso, cada atividade terá restrições próprias. Shoppings, templos e igrejas, comécios de mais de 200 m² e drive-ins serão os liberados nesta primeira etapa, ainda sem data definida, já que depende das taxas de ocupações de leitos (veja abaixo).

Os shoppings devem funcionar de segunda a sábado, das 12h às 20h, presencial e com drive thru. Alimentação terá somente delivery e retirada, ou seja, não vai ter praça de alimentação. Há determinação para a capacidade - as áreas comuns devem ter uma pessoa a cada 9 metros quadrados. Lojas devem ter uma pessoa a cada 5 metros quadrados.

Templos e igrejas terão funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 20h. Domingo não haverá restrição de horário. A capacidade deve ser de 20% do espaço ou 50 pessoas - o que for maior. Será preciso usar máscaras e manter afastamentos. Ficam proibidas atividades em escolas, aulas e reuniões, além de espaços para crianças.

Os estabelecimentos de rua com mais de 200m² poderão funcionar de segunda a sexta, das 10h às 16h. A operação poderá ser presencial ou com drive thru. A capacidade deve respeitar o limite de 1 pessoa a cada 9m², o estacionamento com ocupação máxima de 50% a partir de 10 vagas. Os locais devem oferecer atendimento prioritário a pessoas dos grupos de risco, exigir uso de máscara e afastamento das pessoas. Eventos presenciais em lojas ficam proibidos.

Já drive-ins só podem funcionar com autorização prévia da prefeitura. A operação só poderá acontecer dentro de veículos fechados - o serviço de alimentação deve ser dentro destes. Os carros terão distanciamento mínimo de 1,5 entre um outro. A venda de ingressos e pagamento de alimentação será exclusivamente on-line e a empresa que for organizar deve oferecer uma vila virtual para quem quiser usar o banheiro, evitando aglomeração.

Clique para ver o plano completo de reabertura

A primeira fase da reabertura prevê ocupação de menos de 75% dos leitos de UTI exclusivos para a covid-19. A fase 2 começa quando essa taxa chegar a menos que 70% e a 3 quando for menor que 60%. Sempre deve-se manter essa taxa por cinco dias para que a fase tenha início. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs exclusivas para covid-19 está em 79%.