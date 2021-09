Ocupação negra na TV é tema de conversa ao vivo no CORREIO nesta sexta (24)

O programa Conexões Negras está de volta! E nesta sexta-feira, 24, às 17h, a jornalista Midiã Noelle (@midinoelle) irá conversar com o comunicador e consultor em racismo estrutural e Head Marketing da @tracebrasil, Ad Júnior (@adjunior_real). A conversa será sobre “Estratégias de renovação: a ocupação negra na TV”

Palestrante, consultor em racismo estrutural, comunicador e apresentador, Ad hoje trabalha como Head de Marketing da Trace Brasil, o Canal de TV da maior multiplataforma de conteúdo audiovisual do mundo no Brasil, Ad Júnior atualmente é uma importante referência quando a assunto é negritude. “A busca agora é criar diálogos e pontes para pensar em uma sociedade menos racista e mais inclusiva”, explica Ad Júnior quando é questionado sobre o que ele deseja com o seu trabalho.

Ele é uma das vozes mais reconhecidas dentro e fora das redes sociais no assunto racismo no Brasil e já palestrou nas maiores universidades do Brasil sobre o combate ao racismo usando uma forma simples e objetiva na sua forma de abordar o assunto.

Entre 2018 e 2020, suas consultorias e palestras passaram por empresas como Bosch, Coca-Cola, Facebook, Instagram e Chubb Seguros, Iconic, McDonalds, L´Oreal, Globo Conde Nast, Accenture, dentre outras. Saiba mais em

www.correio24horas.com.br/correioafro