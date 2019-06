Odebrecht formaliza pedido de recuperação judicial

A Odebrecht S.A. (ODB) formalizou nesta segunda-feira (17) um pedido de recuperação judicial. O processo está na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, em São Paulo.

A companhia divulgou comunicado afirmando que o processo envolve R$ 51 bilhões de dívidas passíveis de reestruturação, além de R$ 14,5 bilhões compostos na maior parte por dívidas lastreadas em ações da Braskem, que não são passíveis de reestruturação. O valor total da causa é de R$ 83,627 bilhões, o que tornaria o processo a maior recuperação judicial da história do país, segundo o G1. A Oi, em 2016, com R$ 64 bilhões, é a maior até então.

Caso a Justiça aprove a recuperação judicial, o administrador poderá apresentar uma segunda lista de credores, o que elevaria o valor da dívida. A lista atual de credores não foi disposnibilizada até o momento no processo.

O pedido de recuperação judicial da Odebrecht exclui Braskem, a empreiteira OEC, a Ocyan, a incorporadora OR, a Odebrecht Transport, o estaleiro Enseada, além da Atvos Agroindustrial, que pediu recuperação judicial no mês passado. Também não estão incluídas no pedido alguns ativos operacionais na América Latina e suas respectivas subsidiárias.

"Tanto as empresas operacionais como as auxiliares e a própria ODB continuam mantendo normalmente suas atividades, focadas no objetivo comum de assegurar estabilidade financeira e crescimento sustentável, preservando assim sua função social de garantir e gerar postos de trabalho", diz a Odebrecht em nota.