Odebrecht muda de nome e passa a se chamar Novonor

A Odebrecht anunciou nesta sexta-feira (18) que a partir de agora se chama Novonor, uma empresa "inspirada no futuro". O anúncio foi feito pelo representante do acionista majoritário do Grupo, Maurício Odebrecht, durante reunião anual com transmissão on-line para todos os funcionários.

A empresa apresentou a mudança como um ponto culminante no processo de transformação que tem acontecido nos últimos cinco anos. “Esta é uma decisão histórica para nós. Estamos apresentando a marca de uma empresa inteiramente transformada, e que passa a contar a sua história a partir de agora sempre olhando para o futuro”, afirmou Maurício Odebrecht.

Ele disse que o passado vai continuar existindo, mas a partir de agora a empresa tem olhos no futuro. “Não estamos apagando o passado. Passado não se apaga. Passado é exatamente o que ele é – passado. Depois de tudo o que promovemos de mudanças e de correção de rumos, estamos agora olhando para o que queremos ser: uma empresa inspirada no futuro. Este é o nosso novo norte”, acrescentou.



A Novonor nasce como uma holding de um grupo empresarial com 25 mil empregados e seis empresas nas áreas de engenharia e construção, mobilidade urbana e rodovias, petróleo e gás, mercado imobiliário, petroquímica e indústria naval.