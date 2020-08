Odebrecht se reinventa e lança campanha sobre nova fase da empresa

“Viramos a página. Estamos escrevendo novas linhas de nossa história que começou há 76 anos”. Assim começa o primeiro comercial da nova campanha de comunicação da Odebrecht S.A., holding do Grupo Odebrecht. A produção, que foi lançada na terça-feira (4), no horário nobre de grandes canais de TV GloboNews, CNN e Bandnews, é consequência da homologação do plano de recuperação da empresa, que apresenta sua nova maneira de ser.

O vídeo (veja abaixo), veiculado em primeiro lugar nas plataformas digitais, usa imagens de realizações do conglomerado ao longo de sua trajetória e procura mostrar as inovações da atual fase da empresa.

A produção diz “é hora de fazer diferente, com coragem, responsabilidade, motivação e crença no Brasil”. E acrescenta: “É hora de combinar nossa competência técnica, reconhecida no mundo todo, com nossos aprendizados. É hora de reafirmar nosso compromisso com a ética e com o que há de melhor em nossa história.” A criação é da agência Quebra Cabeça.

O comercial finaliza com a mensagem: “Quem não evolui não participa da história. Quem faz o novo molda o futuro. Estamos moldando o futuro agora. Esta é a nova maneira de ser Odebrecht". Assista abaixo.