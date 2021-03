Oeste da Bahia: caminhoneiro é preso ao apresentar CNH estrangeira falsa a policiais

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (30), um homem ao apresentar uma CNH falsa. A ação aconteceu no Km 653 da BR 242, trecho do município de Muquém do São Francisco, no Oeste da Bahia.

Por volta de 21h, policiais faziam comando de fiscalização na rodovia, quando visualizaram um caminhão parado no acostamento. Os agentes solicitaram ao motorista os documentos de porte obrigatório.

Após realizada a consulta nos sistemas da PRF, foi verificado que o motorista de 33 anos não possuía registro no banco de dados do Brasil, portanto não era habilitado. Os policiais verificaram também que o homem possuía cadastro de infrações de trânsito por dirigir veículo sem possuir CNH, o que elevou o grau de suspeita sobre a autenticidade do documento.

Questionado, o condutor informou ter pago a quantia de 6.000 reais pela aquisição da CNH há um ano na cidade baiana de Luís Eduardo Magalhães. O documento falsificado permitia dirigir moto, carro, ônibus e até caminhão de grande porte.

Pelos indícios de se tratar de documento falso, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial para formalização dos procedimentos cabíveis.

Fazer uso de qualquer papel falsificado ou alterado é crime previsto no art. 304 do Código Penal e tem como pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa.