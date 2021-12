Oficial: Vitória anuncia Guilherme Queiroz como reforço para 2022

O primeiro reforço do Vitória para a temporada 2022 foi anunciado oficialmente. Na manhã desta quinta-feira (9), o Leão confirmou a chegada do atacante Guilherme Queiroz, de 31 anos. O nome do jogador já havia sido publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na quarta-feira (8).

O vínculo do atleta com o rubro-negro tem validade até 15 de outubro de 2022. Guilherme estava no Novorizontino desde 2020 e, na temporada passada, subiu com o time da Série C para a Série B. O atacante atende ao perfil procurado pela diretoria do Vitória, que quer incrementar o elenco com atletas mais experientes, que já disputaram as competições.

O clube já tem acertos com outros três jogadores: os zagueiros Ewerton Páscoa, ex-CRB, e Alisson Cassiano, ex-ABC, e o lateral-direito Alemão, ex-Criciúma. O Leão, porém, aguarda que os nomes dos outros reforços saiam no BID para anunciá-los oficialmente.

O reforço

Natural de Novo Horizonte, em São Paulo, o jogador estava no Novorizontino desde 2020, onde fazia sua terceira passagem. Na última temporada, foi peça importante da campanha que rendeu o acesso do Tigre à Série B 2022. Ele participou de 18 partidas, sendo 10 como titular, e marcou cinco gols, terminando como o artilheiro da equipe na Série C.

O melhor momento da carreira do jogador foi em 2015, quando ainda atuava pela Portuguesa. Guilherme foi o maior goleador da terceira divisão daquele ano, anotando 12 gols em 19 partidas.

Além da Lusa e do Novorizontino, o atacante também tem passagens pelo Atlético Sorocaba, Mirassol, José Bonifácio, Juventude, Figueirense, Paraná, São Bento, Santa Cruz e Brasil de Pelotas.