Oficializou! Ana Maria se casa com Johnny Lucet em cerimônia íntima

A apresentadora Ana Maria Braga, 70 anos, casou com o francês Johnny Lucet, 55. O anúncio foi feito no programa Mais Você (Globo) desta segunda-feira (10) pelos apresentadores Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta, que estão substituindo a apresentadora.

A cerimônia aconteceu na casa de Ana. Pedro e Mariana, filhos de Ana Maria, foram padrinhos. "O casamento civil foi celebrado na casa dela, em São Paulo. Só para a família, cerimônia íntima e bilíngue, porque o noivo é francês. Ele falou o 'sim' em português", relatou Battaglini.

O casal estava de azul e jeans. "Eles estavam usando a mesma roupa do dia que se conheceram em Algarve, em Portugal", complementou o apresentador.

A apresentadora, então, optou por antecipar suas férias para descansar devido ao seu tratamento contra câncer no pulmão, doença que já teve outras três vezes. Ela será substituída por Battaglini e Poeta durante todo o mês de fevereiro.

Foi em novembro do ano passado, que a apresentadora foi fotografada com Johnny Lucet. O casal passeava em clima de romance em um shopping no Rio de Janeiro. À época, a assessoria de imprensa de Braga disse que o namoro era recente, mas não deu detalhes sobre como se conheceram.

Johnny Lucet vive na cidade de Agen, localizada a 135 km de Bordeaux, na França, às margens do rio Garonne, em uma região famosa pela produção de ameixa seca. O casal teria se conhecido na última temporada de férias de Ana Maria no final de setembro. O amor de Ana Maria tem um filho, que veio com o pai ao Brasil.

Ana estava solteira desde 2009

Em dezembro do ano passado, Ana Maria decidiu registrar essa nova fase no seu braço. Ela homenageou o então namorado - agora marido - com uma tatuagem. Veja a postagem abaixo.

Na foto, divulgada nas redes sociais, Ana mostrou o novo desenho, escrito “Johnny”, com um coração a lado, no braço esquerdo. "A risada é o tempero da vida, minha senhora", disse a apresentadora, na legenda.

Ana Maria estava oficialmente solteira desde 2009 quando terminou seu casamento com Marcelo Frisoni. Apesar disso, em 2017 ela teve um rápido romance com o publicitário Rui Gregolim.

Em 2017, Ana Maria fez uma nova tatuagem abaixo do ombro, para cobrir uma anterior com o nome do ex-marido, Marcelo Frisoni. No lugar, ela fez o desenho de uma borboleta. Enquanto estavam casados, Marcelo também homenageou a mulher com uma tatuagem no mesmo local com o nome de Ana Maria.