Oi investe R$ 432,5 milhões na Bahia com foco em fibra ótica

A Oi fechou o ano de 2021 investindo cerca de R$ 432,5 milhões na Bahia, de janeiro a dezembro, com foco especialmente na Oi Fibra, considerado pela empresa o pilar no seu planto de transformação. O aumento de investimento em relação a 2020 foi de 19%, mostra o balanço anual da empresa.

De dezembro de 2020 a dezembro de 2021, a empresa também aumentou em 47% o número de clientes no estado, comparando com o mesmo período no ano anterior. O ganho foi de 58 mil clientes, segundo dados da Anatel.

A operadora oferece a Oi Fibra nas cidades de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitoria da Conquista.

No mercado corporativo, a Oi teve aumento de mais de 26,9% em receita de TI no estado, com destaque para as soluções de segurança da informação, que registraram um crescimento de 26,3% no período.