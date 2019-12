Oi se reposiciona para ganhar mercado no segmento corporativo

De olho no segmento corporativo (B2B), que já é a unidade de negócios de segundo maior faturamento dentro da companhia, a operadora Oi está adotando um novo posicionamento da marca para o setor. A operadora pretende ser conhecida não só como uma empresa de telecomunicações, mas também como uma provedora de soluções tecnológicas que auxiliem a transformação digital de empresas de todos os setores da economia. Hoje, o segmento B2B responde por 15% dos ganhos da Oi, e a meta é elevar esse índice para 30% em três anos. Para cumprir essa meta, o orçamento da unidade vai pular de R$ 1 bilhão neste ano para R$ 7 bilhões em 2020.

O anúncio foi feito pelos principais executivo da empresa no lançamento do Oi Soluções (novo nome da unidade B2B) e da ferramenta Oi Gestão 360º, em almoço para imprensa, clientes e fornecedores realizado em São Paulo. Segundo a empresa, o segmento corporativo é um dos pilares estratégicos da nova fase da empresa e as mudanças fazem parte do plano de recuperação judicial aprovado pelos acionistas.

Como maior diferencial para captar empresas clientes, a Oi aposta, em primeiro lugar, na sua infraestrutura de telefonia, apontada como a maior do país (a operadora possui em cabos instalados nos quase 5,6 mil municípios brasileiros o equivalente à distância entre a Terra e a Lua, cerca de 384 mil km). Em segundo lugar, na presença em todo o Brasil, que enseja uma estratégia de regionalização do atendimento. Uma outra aposta é na experiência do corpo de funcionários, tidos como especialistas e que nessa condições têm condições de atuarem como consultores para negócios que buscam se digitalizar.

A Oi Soluções, conforme explicou Adriana Viali, diretora da unidade, tem portfólio completo e integrado de Segurança Cibernética, Internet das Coisas, Big Data & Analytics, Cloud & Data Center e Serviços Gerenciados, além da conectividade de dados e voz. “A Oi Soluções nasce com o objetivo de impulsionar a transformação digital das empresas por meio de nossas soluções de Telecom e TI, promovendo impacto positivo na sociedade e gerando valor sustentável para a Oi”, afirmou.

A operadora atualmente já atende a 57 mil clientes corporativos (empresa privadas, públicas e governos), que já usam ao menos um dos seus serviços. A ideia é aproveitar esta interação para vender outras aplicações, ao mesmo tempo em que a companhia vai buscar ampliar o número de empresas clientes. Segundo o diretor de Marketing da Oi Soluções, Rodrigo Shimizo, a Oi Soluções, enquanto integradora de soluções de Telecom e TI, está pronta para atender as empresas que têm o desafio de acelerar sua transformação digital e precisa ter disponibilidade de serviço.

Foi ele quem, no almoço, apresentou a ferramenta Oi Gestão 360º, formada de quatro módulos que atuam em camadas: Conectividade, Segurança, Infraestrutura de TI e Gestão de Negócios. A ferramenta está sendo usada, neste momento, na CXXP, maior festival de cultura pop do mundo que acontece em São Paulo até domingo. Antes, foi testado no Rock in Rio. De acordo com Shimizo, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio e não apenas em grandes corporações ou eventos.





* O repórter viajou para São Paulo a convite da Oi