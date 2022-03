Oitenta anos de Clarindo Silva: escritor celebra com relançamento de livros e show

O tanto de histórias que tem para contar faz jus ao número de projetos que estão compondo a comemoração dos seus 80 anos de vida. O jornalista, escritor, compositor e agitador cultural Clarindo Silva completa hoje oito décadas e comemora com pompas. Mas a festa começou ontem, durante o relançamento do livro Memórias da Cantina da Lua, que está em sua sexta edição. O evento aconteceu na Livraria Sebo das Galáxias, que está localizada no Espaço Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves.

A obra do proprietário do restaurante Cantina da Lua, lenda viva do Pelourinho e o primeiro Rei Momo magro da história do Carnaval baiano, reúne relatos de experiências marcantes que viveu com personalidades da sociedade baiana. As 156 páginas da obra apresentam um conjunto de textos que garantem ao leitor uma viagem no tempo em episódios que marcaram a vida deste importante reduto cultural do Centro Histórico da cidade ao longo das últimas cinco décadas.

“Eu escrevo um pouco da minha vida, com mais de 20 depoentes. Ler o livro é uma viagem pelo tempo, porque a nossa luta pelo Centro Histórico não é só uma luta pela revitalização. O projeto da Cantina da Lua é cultura, arte e educação, como o Criançarte, talvez um dos maiores da minha vida”, destacou Clarindo.

Clarindo Silva autografando examplares do livro Memórias da Cantina da Lua (Paula Fróes/ Correio)

Ao chegar no local do evento, o escritor não poupou cumprimentos aos admiradores que já o aguardavam no Sebo Galáxias. Em seguida, começou a autografar os exemplares, adicionando dedicatórias que cobriam a contracapa por inteiro. A primeira foi dedicada ao seu nobre amigo Olímpio, como escreveu para ele na página. A primeira a receber o abraço, que Clarindo fez questão de dar em todos que se aproximavam, foi Vitória Régia Sampaio, 60.

Há 34 anos, ela é frequentadora da Cantina da Lua, que conheceu através da sua mãe, e assim como ela, também apresentou o lugar ao seu filho. Em homenagem ao escritor, Vitória levou um poema escrito por sua mãe, em 1984, para recitar.

O texto foi inspirado em Clarindo e nos momentos que sua mãe viveu na Cantina da Lua. “Minha mãe é poeta e frequentava a Cantina da Lua, Depois dela, eu ia muito e, em seguida, levei meu filho, que hoje tem 35. Vim de São Paulo para morar no Pelourinho. Tenho um acervo de fotos sobre a Cantina, porque também sou fotógrafa”, disse.

Em um dos trechos, o poema destaca a admiração delas pelo escritor: “Este Homem tão bonito! Será mesmo um… Homem? Um… Mito? Esse ser quase infinito.” “É uma emoção prestigiar os 80 anos de Clarindo. Ele já conhece o poema, mas hoje eu pretendo declamar, porque ele é um homem mágico”, completou Vitória.

Aos 80, Clarindo Silva vê sua história como uma bênção e demonstra gratidão pelo reconhecimento que recebeu e testemunhou. “É um estímulo estar sendo reconhecido em vida. Lançar seis vezes o mesmo livro está sendo maravilhoso. Não só pelos meus 80 anos, mas por estar acontecendo no lugar da minha grande bandeira de luta, que é o Centro Histórico”, ressaltou.

No restaurante, onde as histórias aconteceram, quem entra e é minimamente conhecido por Clarindo, é convidado a “molhar as palavras com ele”. Para os menos habituados com o termo, significa conversar sobre a vida enquanto bebe água de coco, cerveja ou que a sede fizer desejar. O final do evento que marcou a véspera do aniversário, terminou com o poema recitado por Vitória e ao som do samba Cantina da Lua, composto pelo sambista Edil Pacheco, um dos artistas que esteve no local para prestigiar e fazer música.

Completando a celebração, Clarindo ganha, nesta quarta, um show em comemoração aos seus 80 anos, com apresentações de outros baluartes da música baiana, como o próprio Edil Pacheco, Nelson Rufino e Armandinho. O show começa às 19h, na Cantina da Lua. Já no dia 29 de março, ocorrerá o relançamento de outro livro, o Conversa de Buzú, na Livraria Escariz, no Piso L2 Central, no Shopping Barra.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lobo