Oito homens são mortos por policiais militares durante madrugada em Curitiba

Oito pessoas foram mortas por policiais militares em Curitiba, durante a madrugada desta quinta-feira (11). As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Militar, os homem são suspeitos de integrarem uma quadrilha, que estava planejando executar um homem que fazia parte de uma facção criminosa rival.

As equipes foram acionadas para os bairros de Cachimba e Cajuru, na capital do Paraná, e, na abordagem de um carro com alerta de furto, dois homens teriam descido e atirado contra os policiais, em Cachimba. Os suspeitos morreram.

Em outra abordagem, em Cajuru, a PM localizou seis indivíduos em uma casa, e, segundo a corporação, os agentes já foram recebidos com tiros. Todos os suspeitos morreram.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil.