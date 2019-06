Oito pessoas morrem em acidente na estrada perto de Feira de Santana

Um acidente grave ocorreu na rodovia estadual BA-502, entre Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, na manhã desta quinta-feira (20). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, oito pessoas morreram na batida.

Além dos mortos, três pessoas estão presas nas ferragens. O acidente foi entre uma van que transportava funcionários da empresa JBS e um caminhão. Segundo informações da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (PRE-Feira de Santana), a colisão aconteceu pouco antes das 7h50. O motorista do caminhão, inclusive, é uma das pessoas que está presa nas ferragens.

De acordo com a assessoria da PRE, os policiais foram chamados para atender uma colisão entre dois veículos de empresas de transportes de carnes. Os militares isolaram a área para que o Corpo de Bombeiros e as equipes de médicos pudessem prestar socorro às vítimas e, em seguida, agentes do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) conseguissem remover os corpos.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Feridos foram levados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Clériston Andrade em Feira de Santana. Pelo menos dois feridos foram encaminhados ao Hospital das Clínicas de Alagoinhas, segundo a PRE.

Através da assessoria, a JBS lamentou o acidente e informou que a van transportava nove funcionários da fábrica.

"É com grande pesar que a JBS confirma o acidente ocorrido nesta manhã (20.06) envolvendo a van que transportava nove colaboradores da unidade de São Gonçalo dos Campos (BA) na Rodovia BA 502. A Companhia está solidária e prestando todo apoio às vítimas e familiares", informou a empresa.

Motociclista morre na BR-324

Outra morte na estrada já foi registrada no começo deste feriado. Um motociclista que não teve o nome divulgado morreu por volta das 7h30 desta quinta-feira, em um acidente na BR-324 no trecho do Km-547 na cidade de Amélia Rodrigues.

De acordo com a concessionária Via Bahia o acidente aconteceu quando a moto e uma carreta colidiram na estrada. Após o acidente, o motorista da carreta fugiu do local que fica nas proximidades da localidade Imbira.

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a moto teria se chocado com um carro. À polícia, o motorista do automóvel disse que trafegava na faixa da esquerda, enquanto o caminhão seguia na faixa da direita. A motocicleta, por sua vez, teria tentado passar entre os dois veículos.

Em função do acidente e do fluxo intenso de veículos por conta do São João a região está com trânsito intenso.

*Mais informações em instantes