Olavo de Carvalho deixa EUA para se tratar em hospital público no Brasil, diz coluna

O escrito Olavo de Carvalho chegou ao Brasil nesta quinta-feira (8), depois de anos morando nos EUA e sem visitar seu país natal. A informação é do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Aos 74 anos, o guru bolsonarista voltou ao país para fazer um tratamento médico. Desde abril, ele se internou por conta de problemas respiratórios em um hospital em Virgínia, estado em que mora nos EUA desde 2005.

Em São Paulo, Olavo foi para o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, ligado à Faculdade de Medicina da USP. No Incor, ele será atendido pelo cardiologista José Antonio Ramires. O hospital universitário faz atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Questionado pela BBC sobre se era contra o SUS, certa vez, Olavo reclamou do texto da constituição. "Você pode assegurar o direito ao tratamento médico, não à saúde. Mas é o pensamento metonímico. Você pega a finalidade e descreve como se ela fosse o ato. Isso é pensamento de criança, está entendendo? Não se escreve assim, essas pessoas não dominam a linguagem jurídica, meu Deus do céu", criticou.

Olavo também convive há anos com a doença de Lyme, causada por uma bactéria transmitida por carrapatos. A doença causa irritação na pele e dor nas articulações.