Olívia Santana e Cézar Leite oficializam candidatura à prefeitura

Na manhã deste sábado (12), dois representantes políticos oficializaram suas candidaturas à Prefeitura de Salvador: Olívia Santana e Cézar Leite.

Primeira deputada estadual negra eleita na história da Assembleia Legislativa da Bahia, Olívia Santana é vinculada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A candidata fez a homologação de seu nome em convenção virtual, transmitida pelas redes sociais, em ato conjunto com o Partido Progressista (PP), partido do seu vice, Joca Soares0.

O governador Rui Costa, Jaques Wagner e João Leão marcaram presença no evento. Na ocasião, Olívia falou sobre sua luta contra o racismo e a favor das mulheres.

Natural de Salvador, Olívia Santana é pedagoga e foi vereadora de Salvador de 2005 a 2012. Em 2018 foi eleita deputada estadual pelo PCdoB com 57.755 votos. A candidata já atuou como secretária da Educação e Cultura de Salvador, Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres e, recentemente, Secretaria de Estado do Trabalho Emprego Renda e Esporte, no governo Rui Costa.

Cézar Leite

Já Cézar Leite é vinculado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e também oficializou seu desejo a concorrer ao cargo de gestor municipal. Essa é a primeira vez que ele é candidato à prefeitura. O candidato a vice na chapa é Tenente Danilo Maciel (PRTB).

A convenção foi realizada na sede do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindmed), em Ondina. Na ocasião, Cézar falo que suas principais lutas serão ligadas à retomada econômica.



Cezar Leite é médico, cirurgião vascular, tem 46 anos e é natural de Salvador. Ele foi eleito vereador em 2016 pela primeira vez, com cerca de oito mil votos. Em 2012 e 2018 concorreu a cargos de vereador pelo Partivo Verde (PV) e deputado federal pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), respectivamente, mas não foi eleito em nenhuma das ocasiões.

Na última segunda-feira (7), o Partido Avante já havia oficializado também a candidatura do deputado federal Pastor Sargento Isidório à Prefeitura de Salvador.

Esse ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, as eleições foram adiadas. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo, dia 29.