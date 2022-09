Olodum e Balé Bolshoi se juntam em espetáculo pela paz

Encontro da cultura baiana com a cultura russa (Foto: Divulgação)





Olodum e Bolshoi - a cultura negra e a cultura russa juntas no mesmo palco – em um show inédito pela paz mundial. Esse é o tema do espetáculo que será realizado dia 17 de setembro, a partir das 17h, no trapiche da Beira-Mar Norte, em Florianópolis. É grande a expectativa entre os moradores da capital catarinense em ver, pela primeira vez, a dança contemporânea e o balé clássico sendo embalados pelo som do samba-reggae do Olodum. A iniciativa é do bloco afro Olodum e do Teatro Bolshoi no Brasil, sediado em Joinville.

Gilberto Gil se junta a outros artistas no Mundo Bita (Foto: Divulgação)

Gilberto Gil também entra no Mundo Bita

Depois de Carlinhos Brown, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Milton Nascimento, Gilberto Gil é o próximo artista a fazer parte do Mundo Bita, que anunciou um especial para 2023. Ao todo, serão produzidos quatro clipes dentro do projeto Rádio Bita Especial Gilberto Gil, com músicas que marcaram a trajetória do cantor, compositor e agora imortal. O Mundo Bita é um projeto de entretenimento infantil, criado pelo músico e designer Chaps Melo em 2010, que nasceu em Recife, Pernambuco, nos estúdios da Mr. Plot, uma produtora de conteúdo fundada por Chaps Melo e mais três amigos: João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida.





Danilo Caymmi e Claudio Nucci na programação da Estação Rubi (Foto:Divulgação)

Estação Rubi abre em setembro e divulga programação inicial

Antigo café-teatro que volta repaginado com o nome de Estação Rubi, no mesmo Wish Hotel, no Campo Grande, o espaço anuncia sua programação para os meses de setembro e outubro. Para quem gosta de música de qualidade, não faltará opção. Todas as apresentações Estação Rubi abre em setembro e divulga programação inicial começarão sempre às 20h30. E a estreia será nos dias 16 e 17, com o show retocando Gil e Caetano, com Armandinho Macedo, Marco Lobo e Yacoce Simões. Dias 23 e 24 tem Targino Gondim e Orquesta Sanfônica do Brasil; dia 30 de setembro e 1º de outubro, Andança, com Danilo Caymmi e Claudio Nucci. Em outubro, o programa segue com Além da Boca, com Paulinho Boca de Cantor e participação de Anellis Assumpção (14 e 15), Uma Noite Para João, com Alexandre Leão e Joatan Nascimento ( 21 e 22) e Reencontro com Lazzo Matumbi (28 e 29).





Memórias Povoadas

Para celebrar o primeiro aniversário de fundação, a Pé de Erê Produções estreia o espetáculo Memórias Povoadas, nos dias 10 e 11 de setembro , no Teatro Makota Valdina, o antigo Theatro XVIII, no Pelourinho, levando para o palco temas relacionados ao universo feminino negro, evocando ancestrais recentes e questionando visões estereotipas sobre as mulheres negras.





TUM-TUM-TUM*

1 O projeto Encontros Históricos, na Sala São Paulo, considerado um dos principais espaços culturais do pais, reúne neste sábado (3) as cantoras Daniela Mercury e Maria Gadú. O concerto, que terá transmissão ao vivo, a partir das 22h, pelo canal do YouTube da Sala São Paulo, é patrocinado pela EMS, maior laboratório farmacêutico no Brasil.

2 Para esquentar a festa de 15 anos do Folianópolis, considerada pelos organizadores como” a micareta mais bonita do Brasil”, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro, será realizado o primeiro ensaio com a Banda Parangolé, comandada pelo cantor Tony Sales. Mas o evento vai ser em Curitiba, dia 1º de outubro.

3 Em sua 2ª edição, o Festival Internacional Ibero-americano de Arte e Cultura pela Paz Brasil 2022 será no Pelourinho, no sábado (3), às 16h, na Casa Cultural Reggae, com show de abertura de Agnoell Crioulo e em seguida da ala de canto do Bloco Alvorada, com Tiago Dantas (Grupo Representa). O Fibac pela Paz é realizado em países com Argentina, Bolívia, Costa Rica, Chile, Colômbia, Cuba, México, Estados Unidos, entre outros.