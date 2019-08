Olodum recebe primeira seletiva de modelos do Afro Fashion Day

A temporada 2019 do Afro Fashion Day começou na tarde desta quinta-feira (22), com a realização da primeira seletiva de modelos não agenciados para desfilar no evento criado pelo jornal CORREIO, realizado em novembro. Durante a tarde, 31 candidatos cheios de atitude foram até a sede do Olodum, no Pelourinho, participar da etapa, que recebeu o nome do bloco afro e teve como jurados a conselheira de Juventude e gerente de Mídias Sociais do Olodum, Linda Rodrigues, o produtor de moda e curador do AFD, Fagner Bispo, e a editora de Conteúdo de Projetos do Estúdio Correio, Gabriela Cruz.

A segunda seletiva, dessa vez em homenagem aos Filhos de Gandhy, será realizada na próxima quinta-feira, em local ainda a ser confirmado. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link bit.ly/afdseletivas2019. O resultado só sai após as seis edições acontecerem e será divulgada pelo CORREIO. A partir daí, acontece a semi-final e a final do concurso. Os três melhores colocados no masculino e feminino garantem sua vaga no desfile. Os primeiros lugarem retornam a passarela nos anos seguintes.

Ter atitude é o principal critério para quem quer desfilar no Afro Fashion Day

Empoderamento

Para a candidata Ana Priscila, 24 anos, participar da seletiva é mais que um teste para um desfile “porque o Afro Fashion Day, além de marcar a questão da moda aqui em Salvador, marca também a questão da negritude e do empoderamento”, define. “Estamos nos pondo nesses espaços, então a expectativa está altíssima, não sei como vai ser esse mês de tanto nervoso, e eu espero muito passar, porque eu acredito no meu potencial, e creio que o Afro Fashion Day vai abrir portas”, conclui.

Denilson Evangelista também vê o evento como um espaço de representatividade, já que todos os modelos são negros (e todas as roupas e acessórios criados por marcas de Salvador). “Nós, negros, não tínhamos muita atenção, não tínhamos direito de participar de várias coisas. Hoje, com a representatividade do Afro, estamos sendo incluídos no mercado fotográfico, no mercado da moda”, avalia.

Homenagens

No ano em que completa cinco edições, o Afro Fashion Day terá como tema os blocos afro, e o Olodum foi o primeiro a ser divulgado, sediando a seletiva. “Nós escolhemos abrir a seleção no mês de agosto devido à Revolta dos Búzios, que é um ato de luta pela liberdade, pela igualdade que aconteceu há 221 anos”, explica Linda.

A conselheira de Juventude e gerente de Mídias Sociais do Olodum, Linda Rodrigues, integrou o júri

A conselheira de Juventude e gerente de Mídias Sociais do Olodum e comemorou a escolha do tema do AFD. “Há um reconhecimento de perceber que os blocos afro são importantes para a questão da representatividade, do quanto abre portas, e também abre caminhos para jovens negros perceberem que a beleza deles é importante. Não importa se o cabelo é black, se é liso, se é trançado, o importante é abrir portas, aparecer, ser visto”, avalia.

Fagner Bispo participou da criação do AFD há cinco anos e há três escolhe modelos para o desfile nas seletivas

Essa atitude defendida por Linda tem tudo a ver com o público que sempre foi assistir ao AFD e que inspirou, há três anos, a criação das seletivas de modelos não agenciados, quando a pessoa não faz parte de nenhuma agência, mas tem atitude de sobra para estar no desfile. “A gente percebia que a galera que ia paras as primeiras edições eram muito empoderada e estilosa, então imaginávamos essas pessoas na passarela. Daí que surgiu a ideia de dar uma oportunidade para elas também. Na seletiva, a gente não preza que tenha estereótipo de modelo, e sim que tenha atitude”, explica Fagner, que comanda a seleção de modelos e a produção dos looks desde a criação do evento.