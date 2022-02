Ômicron representa mais de 93% dos casos de covid-19 na Bahia, diz boletim

Dos novos casos de coroanvírus na Bahia, 93% são da variante ômicron, segundo informou nesta quinta-feira (17) a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Os dados foram obtidos em uma nova rodada de sequenciamento genético feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen).

"A predominância dessa variante tem provocado o crescimento acelerado de novos casos, deixando em alerta as equipes de vigilância epidemiológica e assistência à saúde, a fim de fortalecer as medidas de contenção e, caso necessário, ampliar leitos”, diz a secretária Adélia Pinheiro.

Desde o início da pandemia, já foram mais de 1,7 mil sequenciamentos. Nessa última rodada, das 61 amostras, 57 eram da variante ômicron e 4 da delta. Os casos de ômicron são de 37 mulheres e 20 homens, com a idade variando entre 14 e 103 anos, e incluem turistas que visitavam o estado (veja a lista de cidades abaixo).

Com o aumento de casos, há tendência ao crescimento de hospitalizações e mortes, especialmente para pacientes que não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal. “Hoje a Bahia tem mais de 1,3 milhão de pessoas que sequer tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. Além disso, 4,2 milhões de baianos estão com esquema vacinal incompleto porque já estão no prazo e não tomaram a segunda e terceira doses”, destaca a secretária.

O Lacen escolhe as amostras para sequenciamento buscando dar representatividade a todas as regiões geográficas da Bahia.

Os casos foram identificados em residentes dos seguintes municípios: Abaré, Acajutiba, Alagoinhas, Alcobaça, Amargosa, Amélia Rodrigues, Andaraí, Antônio Cardoso, Araçás, Araci, Aramari, Barra do Choça, Barro Alto, Bom Jesus da Lapa, Bonito, Boquira, Caculé, Cairú, Canarana, Carinhanha, Coronel João Sá, Cruz das Almas, Dias D’Ávila, Euclides da Cunha, Ibicaraí, Ibotirama, Irecê, Jequié, Lajedo do Tabocal, Lapão, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Rafael Jambeiro, Salvador, Santa Brígida, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrolândia, Simões Filho e Vitória da Conquista. Além destes, turistas do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) também tiveram amostras detectadas para ômicron enquanto visitavam cidades baianas.