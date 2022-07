Onda de casos de covid-19 se aproxima do fim, diz secretário da saúde

A onda de casos de covid-19 que começou em meados de junho está perto do fim em Salvador. A constatação é do secretário municipal da Saúde (SMS), Décio Martins.

Segundo ele, a capital baiana está em um platô (estabilidade) dos casos ativos da doença. Em relação ao número de casos, temos 1.209 casos ativos na capital, e há duas semanas nós acompanhamos esse número diariamente e observamos uma estabilidade", explicou o secretário, nesta quarta-feira (20).

Décio disse ainda que a prefeitura está atenta à ocupação dos leitos exclusivos para a doença. "Há, nesse momento, uma necessidade não somente de leitos para a covid, mas temos outros casos. Por exemplo, a pessoa que infartou e pegou covid, essa pessoa tem que ser regulada para leito de isolamento para receber o tratramento adequado", explicou.

O secretário fez um apelo para que as pessoas se vacinem e também levem as crianças para serem vacinadas. "Nós tivemos 400 crianças no primeiro dia. Ontem já tivemos 1.100 crianças. A gente pede que os pais levem seus filhos. A vacina é segura, há uma nota técnica orientando a vacinação, liberação da Anvisa. Peço que levem as crianças".