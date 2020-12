Onde investir no ano que vem?

Quem investimentos apostar para o ano que vem? André Souza



Olá André. O Mercado Financeiro possui uma variedade de produtos que consegue atender a todo tipo de perfil, desde os ultra conservadores, até os mais arrojados, estamos falando de produtos de renda fixa, como o tesouro direto, CDB. Papéis de média volatilidade como os Fundos Multimercados, COE. E, os produtos de renda variável que expões o capital ao risco, mas oferecem opções melhores de retorno, como os Fundos Imobiliários e Fundo de Ações, enfim, tem para todo gosto. Para identificar a melhor opções é importante seguir duas etapas básicas, identificar quais seus projetos de vida, o que deseja fazer com o dinheiro e quando, e saber o seu perfil de investidor. São informações importantes para que tenha mais assertividade na hora de escolher um produto financeiro, fazendo com que ele esteja totalmente alinhando com seus planos de vida e com seu perfil, isso ajuda a evitar desconforto com as oscilações de mercado e frustrações com a realização de projetos. Com a probabilidade de descoberta e validação da vacina contra o coronavírus, os mercados começarão a reagir melhor, é o que se espera para o próximo ano, o que estimula o surgimento de boas oportunidades de investimento da renda variável, mas tudo deve ser feito com muito estudo e muito cuidado, para evitar uma exposição desnecessária, elevando o risco da operação.





Que erros financeiros cometidos em 2020 devem ser evitados em 2021? Anônimo



Olá Anônimo. A literatura financeira, mais especificamente, os trabalhos científicos que tratam de Educação Financeira, trazem diversos aspectos do comportamento humano em relação ao dinheiro e isso nos leva a identificar no ser humano, alguns desvios de comportamento que prejudicam a construção de uma vida financeira equilibrada, e é possível ver isso nos mais variados níveis sociais, sobretudo, o que mais chamou a minha atenção nesse ano de 2020, principalmente devido à pandemia, foi a falta de planejamento financeiro em muitas famílias e empresas, principalmente no que se refere a manutenção de uma reserva de emergência. A falta de vontade, ou de capacidade de construir um colchão de segurança fez com que muitas pessoas passassem por um grande aperto em 2020, e isso se estende para o campo empresarial. Portanto, se pudermos observar com proatividade tudo que aconteceu nesse ano, eu diria que cabe uma forte reflexão sobre as questões comportamentais ligadas ao dinheiro de forma a incentivar o planejamento e a priorização da construção de uma reserva de emergência, dada sua relevância na vida de todos nós, provado com o que estamos vivendo nessa pandemia.





