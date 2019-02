ONG promove evento de adoção com animais especiais neste domingo (24)

Se adotar é um ato de amor incondicional, imagina fazer isso com um animal com necessidades especiais? Essa é a proposta do evento de adoção promovido pela ONG baiana de proteção a animais UPAS (União de Proteção Animal de Salvador) em parceria com o projeto Espalhe Amor e o Mundo Pet. O evento acontece neste domingo (24) no Mundo Pet, que fica na Avenida Juraci Magalhães, no Lucaia.

Cães e gatos idosos, que têm menos chances de adoção, também estarão no evento (Foto: Divulgação)

No evento, estarão para a adoção cães e gatos que nasceram ou adquiriram necessidades especiais ou que fazem parte de um grupo de pets que possuem mais dificuldades em serem adotados em eventos regulares, tais como os mais idosos ou mesmo os cães e gatos pretos, que ainda sofrem preconceitos e são vítimas de crueldade humana somente pela sua cor.

Muitas vezes alvos de preconceito por causa da cor, cães e gatos pretos também estão na fila (Foto: Divulgação)

Cadastre seu e-mail e receba novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, pets, tecnologia, bem-estar, sexo e o melhor de Salvador e da Bahia, toda semana:



O evento deste domingo tem como madrinha a paratleta Nayara Falcão, que vai conversar com o público para contar sua história. A paracanoagem, esporte praticado por ela, entrou na vida da Nayara em 2015 quando a atleta buscava na Internet um esporte que ela pudesse praticar depois de adquirir rabdomiólise, uma síndrome causada por lesões musculares.

Necessidades especiais adquiridas ou de nascença e animais idosos estarão na feira (Foto: Divulgação)

Requisitos para adoção

Quem desejar adotar um dos pets do evento precisa conversar com um dos voluntários da ONG sobre questões importantes relacionadas a segurança, alimentação e qualidade de vida dos cães e gatos. É também cobrada uma taxa de adoção no valor de 100 reais, para ajudar a custear os trabalhos desenvolvidos pelas ONGs. Os cães e gatos do evento estão castrados, vermifugados, vacinados e todos prontos para adoção responsável.

Siga o Bazar nas redes sociais e saiba das novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, tecnologia, pets, bem-estar e as melhores coisas de Salvador e da Bahia: